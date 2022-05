Carabante niega recortes en EMT

Archivado en:

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha negado este jueves que se hayan producido recortes en líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) pero sí se ha "derivado" algunos autobuses de ciertas líneas para "reforzar otras".

"No hay recortes, hay más autobuses circulando en esta legislatura. Lo que ha habido es que si hay que hacer refuerzo es necesario que esos buses salgan y se reordenen donde es menos necesario. Hay 1.892 buses circulando, y pueden ser reordenados, derivados a líneas que son necesarias reforzar", ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El grupo municipal de Más Madrid ha advertido de recortes en 16 líneas de la EMT, que afectan a 15 de los 21 distritos de la ciudad y que provocarán un aumento de la frecuencia de paso que puede ser del doble y en algunos casos puede hasta multiplicarse por tres.

Carabante ha precisado que "no todos los sindicatos se han sumado a ese manifiesto" y que "CCOO se ha desmarcado". "A veces cuando oigo a Maestre (portavoz de Más Madrid)... no sé en qué ciudad vive. Me da hasta apuro contestar; me parece un poco ridículo", ha señalado a continuación.

Así, ha detallado que en estos tres años de mandato "se han aprobado" siete nuevas líneas, y en 3 años 800 nuevos conductores y "un plan estratégico con mil millones de euros". "Que alguien me explique dónde están los recortes", ha expresado.

Sobre el smartphone con la que trabajan los agentes de movilidad para multar, Carabante ha indicado que "este sistema telemático tenía una capacidad de dos gigas, y a lo mejor para el trabajo específico y puntual es necesario incrementar esa capacidad", por lo que ya están en contacto "para ampliarlo y tener datos ilimitados".