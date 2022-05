Ayuso entiende "nerviosismo" del PSOE por que ella sea líder de PP de Madrid

Archivado en:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que entiende la "preocupación" y el "nerviosismo" del PSOE porque este fin de semana se convertirá en la líder del PP de Madrid, algo que cree que se lo ha "merecido".

Ayuso ha respondido así en el Pleno de la Asamblea de Madrid ante las críticas del portavoz del PSOE, Juan Lobato, que ha reprochado a Ayuso el "sacrificio" que ha tenido que hacer su partido y los madrileños "para que consiga su objetivo personal de acumular poder".

La dirigente popular tomará este fin de semana las riendas del PP de Madrid, después de una crisis interna sin precedentes dentro del partido con la anterior dirección nacional encabezada por Pablo Casado, que se opuso a que acumulara tanto poder, tras acusaciones de espionaje y corrupción.

Lobato ha celebrado que Ayuso se convierta en presidenta del partido y que deje de dedicarse "24 horas al día a machacar a su partido y a hacer oposición" al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "hasta acabar con él también".

"Por muy plurinacional que sea el señor Feijóo y el PP, céntrese en Madrid", ha espetado Lobato, que ha preguntado a la presidenta dónde están las plazas de los jóvenes de Formación Profesional, cómo va a reducir las listas de espera en sanidad, o mejorar el transporte público, y "que vaya más allá de pedir dinero a papá Gobierno de España para que su falta de gestión lo paguemos con los impuestos de todos", ha expresado.

Lobato ha pedido a Ayuso que "reinicie la legislatura" después de "perder un año" por la "maquinaria de fabricar bulos y mentiras" que ha hecho a los madrileños perder ese tiempo.

"¿Está dispuesta ahora que ha conseguido su objetivo personal de acumular poder a remangarse y a renunciar a ser la bicefalia del señor Feijóo?", ha espetado.

Por su parte, Ayuso ha reprochado al portavoz socialista que se meta en los procesos internos de su partido, cuando ella "nunca" se ha inmiscuido en los cónclaves del resto de las formaciones.

Ante las afirmaciones del portavoz socialista, Ayuso ha reivindicado la situación económica de la Comunidad de Madrid gracias a su gestión, frente a la del PSOE que no deja de "erosionar a las instituciones que le recuerdan dónde están los límites del estado de derecho".

Sobre las declaraciones de Lobato quien afirmó que ETA ya no existe y ha ironizado con que la banda terrorista "es pasado y el franquismo rabiosa actualidad", Ayuso le ha preguntado si los presos que hay en las cárceles "son actores de Hollywood".

Y ha avanzado que la próxima semana presentará un balance que "le va abochornar" al PSOE de la falta de desarrollo y de apuesta por parte del Gobierno de España "contra las clases medias y los contribuyentes madrileños".

"No es papá Estado es el Estado que pagan todos los contribuyentes madrileños con su bolsillo y no están de la mano de Sánchez porque no le votan", ha zanjado.