Díaz Ayuso critica a Vox por querer ser como el PP y luego critiquen "lo que conviene del PP"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves recibir lecciones de Vox y ha criticado que en este partido "quieran ser como el PP" pero luego critiquen "lo que conviene del PP".

Así ha respondido a la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en el Pleno de la Cámara regional, quien le ha reclamado que apoye la toma en consideración de su Proposición de Ley de bonificación del impuesto de sucesiones para los sujetos pasivos que se debate este mismo jueves y le ha afeado que no hay apoyado algunas de sus propuestas encaminadas en "luchar por la prosperidad".

"Me sorprende que me diga que hoy tengo una oportunidad para apoyar la prosperidad en la Comunidad cuando dirijo un grupo parlamentario que sustenta un Gobierno que lleva bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid 17 años", ha resaltado la presidenta.

Así, ha defendido que el PP es el partido "que en España por primera vez en una administración empezó a aplicar las bonificaciones en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones". Para Ayuso, que intenten dar lecciones de Economía a una formación "que ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España es complicado".

La dirigente madrileña ha señalado que muchas de las medidas que ha propuesto Vox en la Asamblea no se pueden tomar en consideración si ya existen o no mejoran las cosas. "Cuando es así por supuesto que nos entendemos y las aplicamos. No queremos otra cosa que favorecer la economía de todos los madrileños. Tenemos que trabajar para todos los madrileños (...) Vienen momentos muy difíciles y todo lo que estamos haciendo desde esta región siempre va en favor de la prosperidad pero no hoy, todos los días", ha declarado.