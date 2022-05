Díaz Ayuso critica que se quiera hacer del aborto prácticamente "un método anticonceptivo"

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que se quiera hacer del aborto prácticamente "un método anticonceptivo" cuando cree que debe ser algo "legal, seguro pero poco frecuente".

En una entrevista en 'Telecinco', ha trasladado que le parece "tremendo que los padres no puedan opinar sobre sus nietos" y "que a las mujeres no les pidan reflexión y tranquilidad para decidirlo".

"No se puede decidir simplemente imponer como si fuera un derecho. Yo nunca he defendido que fuera algo penal, algo a penalizar, pero tampoco algo que como es un derecho convierta en una obligación a otros. Los médicos no estudiaron Medicina para esto, estudiaron medicina para prolongar la vida", ha manifestado.

A su parecer, "lo que están haciendo es imponer el aborto como algo que es un método anticonceptivo". Para la presidenta, "las mujeres" son mucho más que eso. "Estamos hablando de vida. Son vidas, somos humanos y somos Occidente y en Occidente la cultura de la vida, del respeto, de la infancia, ha de imponerse también", ha apuntado.

Ayuso ha defendido que deben darse las mejores garantías de seguridad y de cuidado a las mujeres pero "no se puede empujar a ello sin más debate y consenso". Además, ha criticado que nunca se hable "de la falta de recursos de las madres que se quedan solas y que quieren seguir adelante con los hijos y son expulsadas de sus hogares o extorsionadas por sus parejas" así como tampoco "de la falta de nacimientos" que hay en España "que provoca soledades y problemas a futuro".

Considera que "se está frivolizando con el tema del aborto" y, aunque ha asegurado que "jamás criminalizaría a nadie por hacerlo", ha indicado que se está creando un debate "de personas malcriadas". "¡Ay, es un estorbo! ¡Quítatelo! ¡Es tu cuerpo!... Yo creo que el debate es más serio y más amplio que todo eso", ha dicho.

La presidenta madrileña ha sostenido que si no hay reflexión antes de hacerlo puede que no se entiendan las consecuencias y se vuelva a hacer y ha declarado que ella no ha conocido "a mujeres que se hayan arrepentido de sus hijos pero sí conozco a mujeres que se han arrepentido de abortar".