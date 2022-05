La Consejería de Sanidad cifra en el 6,35% el seguimiento de la huelga y los médicos en un 96%

Archivado en:

La Consejería de Sanidad ha cifrado este martes en un 6,35 % el seguimiento de la huelga de médicos especialistas en los hospitales públicos madrileños en su séptima jornada, mientras que el sindicato de médicos Amyts lo sitúa en un 96 %.

El dato aportado por la Consejería este martes es 0,73 puntos inferior al de la cuarta jornada de huelga del pasado viernes y 3,42 puntos inferior al registrado el martes, del 9,77 % en el arranque de este paro indefinido que empezó el 10 de mayo en los hospitales madrileños para protestar por la temporalidad entre los facultativos de la región.

El Servicio Madrileño de salud (Sermas) garantiza la asistencia sanitaria con unos servicios mínimos que se han establecido en el 50 por ciento, salvo en aquellas unidades críticas como diálisis, urgencias, unidades de cuidados intensivos, oncología o quirófanos, entre otras, donde los servicios mínimos son del 100 por ciento.

En declaracione, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández Puente, ha señalado que "la Administración es la gran responsable de las dificultades que se están produciendo en los centros porque a esta huelga no se debería haber llegado y, una vez que se ha llegado, no está haciendo el más mínimo gesto para reunir al comité de huelga".

"Cuando hay huelgas en otros sectores como el transporte, no oímos que no se negocie ni que no se hable con el comité de huelga, pero en el caso de los médicos y los facultativos se han fijado unos servicios mínimos abusivos, prácticamente se ha coartado nuestro derecho a hacer huelga y juegan con que es una labor indispensable, con la vocación y con que no nos gusta dañar a los pacientes", ha asegurado Hernández Puente.

Ha explicado que en los centros hay dificultades derivadas de la interpretación de la actividad en los servicios mínimos, que determinan los efectivos que deben estar dispuestos a prestar asistencia, pero no hay acuerdo sobre la actividad que desarrollar esos servicios mínimos.

"Amyts interpreta que el personal en servicios mínimos tiene el deber de hacer todo aquello que consideren urgente, improrrogable o que requiere una preparación muy molesta para los pacientes, mientras que la Administración está presionando para que se haga toda la actividad, incluso tareas que se pueden diferir y no son graves", ha precisado.

El sindicato Amyts solicitará este martes en sede judicial por la vía de lo contencioso-administrativo, como medida cautelarísima, la paralización de los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Sanidad para la huelga de médicos especialistas y antes del viernes iniciará un proceso por considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la huelga.

Hernández Puente ha recordado en la huelga de residentes de 2020 se ganó el recurso presentado contra los servicios mínimos "por un defecto de forma", aunque la victoria judicial llegó "un año y medio después", lo que le restó "utilidad".

En esta séptima jornada de huelga, los médicos han organizado una concentración a las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, situado en el número 6 de la madrileña calle de Sagasta.

Reivindican la aplicación de la ley nacional 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo público, a través de un concurso de méritos para todos los que llevan ocupando sus plazas con contratos renovables desde antes de enero de 2016, con el fin de estabilizar a miles de especialistas que llevan años enlazando contratos sin que se convocasen oposiciones.

La Comunidad de Madrid ha ofrecido estabilizar más de 9.500 plazas de distintas categorías en el Servicio Madrileño de Salud por concurso de méritos, de las cuales 1.600 corresponden a médicos, una propuesta que los convocantes de la huelga consideran "insuficiente" para reducir la temporalidad al 8 por ciento en la sanidad pública madrileña, como establecen la ley nacional y la normativa europea.

La huelga indefinida está convocada por las plataformas de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), Médicos y Facultativos no fijos de Madrid, Somos Urgencias Somos Uno y el sindicato médico Amyts contra el abuso de la temporalidad en los hospitales.