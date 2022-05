Ancelotti no se moja con Marcelo y se rinde a Rodrygo

Madrid, 14 may.- La situación del brasileño Marcelo, que acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio tras más de quince años en el club, no fue abordada por Carlo Ancelotti, que sí dejó elogios a su compatriota Rodrygo Goes, al que puso como ejemplo para aprovechar los minutos y marcar "la diferencia".

Todo apunta a que el final de la etapa de Marcelo en el Real Madrid se acerca. El capitán, a sus 34 años, desea seguir un año más, pero aún no ha recibido una propuesta del club y su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, no respondió con claridad cuando fue preguntado por la situación.

"Con el club todavía no hemos hablado de lo que va a ser la próxima temporada. Tenemos un reto muy importante que es la final de la Champions y después de ella hablaremos de todos, también de la situación de Marcelo", afirmó.

Sin embargo, fue más directo cuando eligió a los jugadores que más le han sorprendido en su regreso al Real Madrid, y al poner como ejemplo a seguir a Rodrygo, en un jugador que no tiene continuidad en titularidades pero aprovecha sus ocasiones. "Es un ejemplo. No ha jugado muchos minutos pero han sido de calidad y han marcado la diferencia", afirmó.

"No estoy decepcionado con ninguno porque cada jugador ha hecho su trabajo bien, con seriedad y profesionalidad. Me han sorprendido los que conocía menos, Valverde, Rodrygo y Camavinga. No me ha sorprendido Vinícius porque tiene un talento que ya había mostrado, ha estado más fino en la finalización", valoró.

El brasileño tendrá descanso en Cádiz tras marcar su primer triplete con el Real Madrid, en el último encuentro ante el Levante. "Tenemos dos semanas para plantear un buen trabajo y estar listos para la final", dijo enfocando al Liverpool.

Una de las estrellas del equipo inglés es Mohamed Salah, que sorprendió asegurando que es "el mejor del mundo". Ancelotti coincidió con él y especificó que lo es, en su demarcación.

"Salah ha dicho que en su posición es el mejor del mundo y tiene razón porque un extremo derecho siendo zurdo como él, no es fácil encontrarlo en el fútbol mundial. Puedo estar de acuerdo con él porque en su posición es el mejor del mundo", dijo.

Por último, elogió la plantilla que dirige en el Real Madrid, resaltando la calidad humana de sus futbolistas. "Es un vestuario de un nivel muy alto y profesional, aquí no hay personas arrogantes, todos los jugadores son muy respetuosos con todos, con los utilleros, con los fisios. No ha sido fácil encontrar un vestuario así en mi carrera. He estado en otros muy complicados".