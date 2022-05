Lasquetty reitera que "la antirreforma laboral" perjudica a los que trabajan y a los que aún no lo hacen

Archivado en:

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido este jueves en que "la antirreforma laboral no ha servido" y está perjudicando a los que tienen trabajo y a los que aún no lo tienen.

Así ha respondido el consejero en la Asamblea de Madrid a la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera, quien ha criticado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dijese en febrero que en unos meses los socialistas se iban a dar cuenta de lo equivocados que estaban con la reforma laboral y hoy mismo indicase que "nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid". "Ningún socialista lo habría dicho mejor", ha espetado.

Lasquetty ha criticado que el PSOE saque pecho de la "contratación fija" cuando se han prohibido "los contratos que no son fijos". "Si después de quedar prohibidos los contratos que no sean fijos, aumentan los contratos fijos no es un mérito del Gobierno es que la gente es obediente que es una cosa distinta", ha dicho.

Para el consejero madrileño, había una reforma laboral, la de 2012, que "funcionó" y que "sacó del desempleo a tres millones de personas, incluso en unas circunstancias muy duras de crisis económica". A su parecer, "como había sido hecha por otro Gobierno llega este y decide suprimirla para volver a meter esa rigidez que les entusiasma" pero que "deja fuera del mercado laboral a millones de personas".

Así, ha hecho hincapié en que en los primeros cuatro meses del año la contratación en toda España se ha reducido en tres de los cuatro meses, concretamente en abril un 13,6% menos de contratos y 221.000 contratos menos firmados en marzo. "La presidenta tenía razón", ha defendido.

Lasquetty ha incidido en que a pesar de la reforma del PSOE "los datos de empleo en Madrid en abril han sido muy positivos" porque en la región hay "más personas trabajando que nunca en la historia" y se lleva "ocho meses reduciendo el paro", antes de que entrará en vigor la "antirreforma laboral". Esto es, a su parecer, gracias a que en la Comunidad se ha creado "la atmósfera, las políticas que generan crecimiento, que generan más empresas, que generan mayor avance".