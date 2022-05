Monasterio garantiza que Vox hará "todo lo posible" para que no se celebre la consulta no oficial sobre la monarquía

Archivado en:

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este jueves que desde su partido se hará "todo lo posible" para que no se lleve a cabo la consulta no oficial sobre monarquía o república en España y que "con un poco de suerte" se apliquen unas cautelarísimas y "no se saquen las urnas".

"Nos están entreteniendo con fuegos artificiales (...) Esa consulta no la pueden hacer los municipios. Vox ha presentado un recurso para que no se celebre esa consulta. Es una maniobra de distracción más para tapar la gran crisis y el gran hundimiento de la izquierda en España y el gran cataclismo del supuesto frente amplio en Andalucía", ha asegurado Monasterio a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

La denominada 'Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República' desplegará este sábado al menos 670 mesas en las que se llevará a cabo una votación no oficial sobre cuál debería ser el modelo de la Jefatura del Estado.

Según expone en su página web, esta consulta no vinculante cuenta con el apoyo de diversas organizaciones ciudadanas, sindicales y políticas, entre las que figuran Podemos, IU, PCE, Anticapitalistas y otros partidos de corte minoritario.

De esta forma, retoman el llamamiento ciudadano a manifestar su posición sobre el modelo de Jefatura del Estado que ya contemplaban para mayo de 2020, pero que tuvieron que posponer debido a la pandemia del coronavirus.