Arganda comenzará la temporada de las piscinas de verano el 1 de junio

Las piscinas municipales de verano de Arganda del Rey, situadas en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y en el polideportivo Virgen del Carmen de La Poveda, abrirán su temporada el próximo miércoles 1 de junio, con un horario de 11:00 a 21:00 horas.

La salida del agua deberá hacerse a las 20:30 horas y el cierre de la instalación será a las 21:00 horas. La temporada finalizará el 4 de septiembre en la Ciudad Deportiva y el 31 de agosto en el polideportivo Virgen del Carmen.

Las entradas podrán adquirirse en la instalación de manera habitual, sin necesidad de reserva previa, aunque la posibilidad de reservar a través de la web www.argandadeportiva.com o la app de deporte Arganda sigue existiendo, debiendo hacerse el mismo día a partir de las 9:00 horas. La venta de entradas será hasta completar el aforo de las piscinas.

Las entradas individuales tendrán un precio de 5 euros en el caso de los adultos, y 3 euros para los menores de 14 años y los pensionistas. Los niños y niñas hasta 3 años, inclusive, tienen entrada gratuita. Además, existen bonos de 10 baños a un precio de 20 euros. Los menores de 14 años no podrán acceder a la piscina de verano si no van acompañados de un mayor de edad, responsable de los mismos.

A partir del lunes 16 de mayo se podrá adquirir, como en años anteriores, el Abono Familiar Plus, con un coste de 10 euros al mes por miembro de la unidad familiar. El Abono Familiar Plus debe tramitarse en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y el Polideportivo Virgen del Carmen de lunes a viernes. Si se fue usuario del Abono Familiar Plus en 2019, 2020 ó 2021, se puede renovar directamente a través de www.argandadeportiva.com y la APP de la Concejalía de Deportes.