Escudero recuerda que la Abogacía de la Comunidad determinó que no se pueden paralizar las OPE en el Sermas

Archivado en:

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este miércoles que le "duele profundamente" que se esté utilizando a los médicos "para orientarles en algo que no puede ser" para seguir con la huelga de facultativos en los hospitales públicos por la "alta temporalidad" en el Servicio Madrileño de salud (Sermas).

Así, ha recordado que la Abogacía de la Comunidad de Madrid determinó que se debe continuar con el proceso de las OPE en Sermas y no se puede paralizar, tal como pide el sindicato Amyts, convocante de la huelga indefinida junto a la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD y SomosUrgencias SomosUNO para denunciar la "alta temporalidad" en el Sermas, que llega al 55% de la plantilla.

"La Ley 20/2021 es muy clara en ese sentido, todas las oposiciones convocadas tienen que celebrarse. Eso no admite ningún tipo de discusión por mucho que el sindicato trate de confundir a los médicos", ha subrayado en declaraciones a 'Telemadrid'.

Así, ha remarcado que la ley de temporalidad 20/2021 deja poco margen a la negociación y la Consejería ha ampliado la oferta --una convocatoria por la modalidad de concurso de méritos de 9.577 plazas de las distintas categorías profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), de las que 1.600 corresponden a médicos-- y "no podemos hacer nada que esté fuera del paraguas que nos ofrece la ley".

"Si presentar una oferta mejor de la que habíamos presentado, no es negociar, tenemos una visión distinta de lo que es la negociación", ha señalado el consejero, quien ha reclamado al sindicato Amyts que de las explicaciones en su totalidad y ha reiterado que "mano tendida ha habido".

En este sentido, el consejero ha recordado que, junto con las 23.049 plazas ya publicadas y convocadas que no se incluyen dentro de lo que permite la Ley de Temporalidad, y que en este momento se encuentran en diferentes fases de ejecución, el Servicio Madrileño de Salud adjudicará la condición de personal fijo a más de 32.000 profesionales de todas las categorías, alcanzando un objetivo de fijeza del 83%.

VOLUNTAD DE UNA FIJEZA DEL 83% A FINAL DE AÑO

Al hilo, ha reiterado que la voluntad de la Consejería es a finales del año que viene terminar con una fijeza del 83%, "que es una cifra importante". "Es en lo que vamos a estar", ha remarcado el consejero, que ha reclamado al sindicato médico que explique su cambio de postura al cambiar de criterio después de haber apoyado la OPE en mesa sectorial y ahora desmarcarse.

"El problema es que se ha generado, incluso dentro del propio sindicato, cuestiones que están fuera de lo que es la ley. A mí es lo que me duele profundamente es que se esté utilizando muchas veces a los médicos para orientarles en algo que no puede ser y la ley de temporalidad es muy clara en ese sentido", ha alegado Ruiz Escudero, que ha incidido en que el sindicato hace una "interpretación muy particular" de la ley.

Además, ha defendido los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid, que desde el sindicato han considerado que son "abusivos". ". En concreto, han sido del 50% del personal facultativo que tenga que prestar servicios en los días de huelga y del 100% en el caso de ciertas unidades críticas o urgentes como diálisis, urgencias, hospitalización, quirófanos, radioterapia o admisión y archivo, entre otras, así como para el personal facultativo con guardia.

"Respetamos el derecho a huelgo de los médicos pero también tenemos pacientes y hay que darles esa respuesta asistencial", ha justificado el consejero.

SEGUIMIENTO DEL 7,21% DE LA HUELGA

Además, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha indicado que el seguimiento de la huelga en el turno de mañana de este miércoles era del 7,21%. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el paro este martes tuvo un seguimiento del 9,77% en el turno de mañana y del 13,12% en el de tarde.

Según el comité de huelga, la jornada ha arrancado con "un seguimiento altísimo" pese a unos servicios mínimos "abusivos que impiden el derecho a huelga de los médicos". "Una huelga nunca es un éxito", ha reseñado el consejero, "es una mala noticia, principalmente para los profesionales".

"Nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, porque es una interpretación jurídica", ha zanjado.