El cese de la directora del CNI no colma las exigencias de Podemos e independentistas y cosecha las críticas de PP, Vox y Cs

La destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el caso del espionaje a políticos con el sistema 'Pegasus' no ha colmado las exigencias de Unidas Podemos ni de los partidos independentistas, y además ha cosechado críticas airadas del PP, Vox y Ciudadanos, que acusan al Gobierno de rendirse ante los separatistas.

El socio minoritario del Gobierno considera que el cese de Paz Esteban es un paso "importante", pero sigue apuntando a su superior, la ministra de Defensa, Margarita Robles, al remarcar que "las responsabilidades políticas no se delegan". Pablo Echenique pide además otras medidas "valientes" para que la crisis "no se cierre en falso". "El escándalo Pegasus no acaba aquí", ha advertido a su vez el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens.

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, principal socio parlamentario del Gobierno, el cese de la directora del CNI resulta "lógico" tras confirmarse el espionaje a móviles del presidente y varios ministros, pero insiste en que no es suficiente para zanjar la crisis del espionaje a independentistas. En ese sentido, señala a Robles, cuya situación considera "insostenible".

SE EQUIVOCA QUIEN PIENSE QUE CON ESTO SE CIERRA

Desde Cataluña, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, también ha dejado claro que destituir a Esteban no basta para pasar página en un caso que consideran tan grave. "No lo resuelve todo, no cierra el tema. Quien piense que es así, se equivoca. No es suficiente", ha dicho en rueda de prensa.

La diputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ve igualmente "insuficiente" la destitución de la directora del CNI, que a su juicio cumplía las órdenes, y ha señalado a quienes le daban esas órdenes, en referencia a la ministra Margarita Robles e incluso al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ferran Bel, portavoz del PDeCAT en el Congreso, coincide en que destituir a Paz Esteban podrá tener su justificación tras descubrirse que se espiaba al Gobierno, pero no es ni "suficiente" ni "políticamente relevante" para resolver la crisis con los independentistas, y en ese sentido ha vuelto a exigir al Gobierno que dé explicaciones y que abra una investigación parlamentaria.

TAMPOCO MÁS PAÍS Y PNV SE DAN POR SATISFECHOS

Tampoco el líder de Más País, Íñigo Errejón, da por cerrado el tema con el cese de la directora del CNI, que consideraba "necesario", y anima a "llegar hasta el final". "Tienen que rodar cabezas", ha sentenciado.

Ni siquiera el PNV, que nunca llegó a pedir la cabeza de Paz Esteban, cree que este escándalo acaba con el relevo al frente de los Servicios de Inteligencia. Para los nacionalistas vascos, "no es momento de ceses y dimisiones", sino de dar explicaciones y tomar medidas para que este "escándalo" no se cierre "en falso".

Pero, además de no satisfacer a los socios del Gobierno, la decisión de destituir a la responsable del CNI, una funcionaria con 40 años en 'la Casa', ha soliviantado a las formaciones de oposición.

"TÍTERE DE LOS INDEPENDENTISTAS"

Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta decisión "injustificable" supone "una afrenta" a España con la que el presidente del Gobierno "consuma el esperpento". En palabras de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, el cese evidencia que Sánchez es "títere del independentismo" y que está más preocupado por "intentar calmar" a sus socios que por saber quién está detrás del ataque a su propio móvil.

El portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también ha cargado contra Sánchez por "cortar la cabeza" a una "profesional apolítica" para "ofrecérsela" a los independentistas, en lo que considera un gesto "lamentable" e "improductivo".

De su lado, el 'número dos' de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado a Sánchez de "vender y humillar a España" y de "poner en entredicho" la reputación de los servicios secretos con un cese que, ve como una "victoria" para ERC. Asimismo, ha recalcado que la seguridad de los móviles del los miembros del Gobierno infectados con 'Pegasus' es del titular de Presidencia, Félix Bolaños, y que el CNI sólo "ejecuta esas instrucciones de seguridad".