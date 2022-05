Aprende a gestionar el stock en eCommerce

Archivado en:

Cada vez son más las empresas que venden sus productos a través de Internet.

Para hacerlo de manera eficaz hay plataformas PIM en la nube, como Sales Layer, que nos permiten gestionar de forma colaborativa cualquier tipo de producto.

Para conseguir un buen servicio de eCommerce hay que tener en cuenta dos conceptos que serán fundamentales a la hora de conseguir ventas, estos son el precio y el plazo de entrega.

Una buena gestión del stock nos permitirá cumplir con los plazos de entrega establecidos. En cuanto al precio dependerá de nuestros proveedores y de la capacidad de negocio que tengamos para adquirirlos a un precio competitivo que nos permita lograr un buen beneficio.

Saber gestionar nuestro stock es una de las partes más importantes a la hora de dirigir un negocio.

Podemos tener un buen producto, que sea conocido y que tenga un precio súper competitivo, pero si no eres capaz de servirlo en tiempo y forma acabarás por no vender nada.

Optimizar y tener un control total sobre nuestro stock es la clave en el éxito de nuestro negocio.

Una de las principales cuestiones para tener en cuenta es que el producto almacenado más de tres meses genera pérdidas. Un producto almacenado durante más de este periodo de tiempo no nos permitirá ni tan siquiera cubrir los gastos ocasionados tras su compra, transporte, almacenaje, embalaje y distribución, estaremos perdiendo dinero.

Es por esto por lo que organizar nuestro almacén para que ningún producto esté más de tres meses en su interior es fundamental para no concurrir en pérdidas.

Pero ¿cómo gestiono mi stock? A continuación, explicaremos los factores a tener en cuenta para optimizarlo y conseguir una rápida entrada y salida de nuestro producto.

En primer lugar, tenemos que contar con buenos proveedores, que sean fiables y que no nos generen problemas con las entregas. No podemos estar a expensas de un proveedor que no nos entrega los productos a tiempo y con regularidad.

Otro aspecto importante es el de tener una buena previsión de ventas. Esto lo podremos conseguir si analizamos nuestro histórico y tenemos en cuenta los periodos de más demanda y los de menos.

No podemos olvidarnos también del tiempo de reposición, ya que nos permitirá dar un mejor servicio a nuestros clientes sin necesidad de comprar productos en exceso a los proveedores.

Por último, y no menos importante, hay que tener en cuenta siempre y tener bien calculada la cantidad mínima de productos que debemos tener en nuestro almacén para poder continuar sirviendo a nuestros clientes durante el tiempo que esperamos a que llegue más mercancía.

Para esto último, hay que tener en cuenta siempre la cantidad de producto que vendemos cada día, cada semana o cada mes, además del tiempo de reposición.