Podemos Madrid separa lo ocurrido en Andalucía de su posible frente amplio

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha separado lo ocurrido en Andalucía para constituir una candidatura que aglutinara a un frente amplio de izquierdas, en el que la formación morada no entró al llegar fuera de plazo al registro de la Junta Electoral de Andalucía, de un posible frente amplio en Madrid para las elecciones de 2023.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Jacinto ha afirmado que "Madrid no es Andalucía, son territorios diferentes, procesos diferentes y gentes y agentes diferentes", por lo que "no se puede importar ni exportar nada" porque cada región tiene que tener sus propias construcciones del "proceso del que estamos hablando", el referido frente amplio.

"A todos nos hubiera gustado que en Andalucía hubieran sucedido mejor los acontecimientos, pero quiero poner el foco en Madrid, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos un año por delante", ha declarado Jacinto, que ha abogado por tratar de "generar las condiciones de posibilidad" para ser una alternativa al PP de Isabel Díaz Ayuso.

Esto significa "implicar" a todos los actores en generar una alternativa a Ayuso, ha explicado Jacinto, que ha concretado que con ello no se refiere a "la suma de siglas" sino a incorporar también a actores de la sociedad civil al "proceso diseñado entre todas y todos".

"No me voy a detener en valorar bajas pasiones, que no es lo que toca", ha añadido sobre lo ocurrido en Andalucía.