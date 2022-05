Oblak: "Hemos dado un paso grande"

Madrid, 8 may.- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, destacó este domingo, tras la victoria por 1-0 en el derbi contra el Real Madrid, que su equipo ha dado "un paso grande" hacia la Liga de Campeones, pero advirtió de que aún no es definitivo, con lo que mantiene aún "el peso encima" de conseguir un objetivo que "necesita" el club rojiblanco.

"Es una victoria muy importante. Ha sido un partido muy complicado. El Real Madrid ha llegado como campeón, pero han jugado bien. Han querido los tres puntos. Nosotros hemos tenido en la segunda parte muchas ocasiones, no hemos rematado el partido y, por suerte, hemos aguantado la portería a cero. Ha sido suficiente. Muy contento por los tres puntos en esta lucha para la Champions. Quedan tres partidos. Ha sido un paso grande", dijo a 'Movistar'.

"No nos quitamos aún ningún peso de encima. Todavía no está segura la Champions. Hasta que no sea seguro el peso va a estar encima. Lo necesitamos. El club lo necesita. Hay que afrontar el partido del miércoles de la mejor manera e intentar sacarlo. Queda mucho. Ojalá no suframos hasta el último momento", abundó el guardameta, cuyo equipo sellará su pase a la máxima competición europea de la próxima campaña si vence al Elche este miércoles.

Oblak repasó que su equipo empezó "intenso" el encuentro, por encima del Real Madrid. "Pero era normal, era de esperar. El Real Madrid ha tenido 120 minutos el miércoles. No es fácil entrar en un partido con la misma intensidad contra un equipo que tiene muchas necesidades, pero lo hemos hecho bien. No hemos rematado el partido y por eso se ha complicado", repasó.

El Atlético tuvo varias ocasiones para sentenciar en el segundo tiempo, pero terminó en torno a su área, salvado por Oblak. "También ha sido más abierto en la segunda parte. El Madrid ha jugado más adelante, ha presionado más, jugadores se han quedado descolgados arriba y hemos tenido más espacio para crear ocasiones. Ha sido un partido de ida y vuelta y felizmente lo hemos ganado nosotros. Podemos estar contentos con estos tres puntos", dijo.