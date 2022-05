Okay sustituye a Mitrovic en el Getafe; Iraola revoluciona su once

Getafe (Madrid), 8 may.- El Getafe se enfrentará al Rayo Vallecano con casi el mismo once con el que empató la pasada jornada ante el Betis (0-0) salvo la ausencia del sancionado Mitrovic, que será sustituido por Okay, mientras que en el equipo de Andoni Iraola aparecerán cinco caras nuevas respecto a su alineación frente a la Real Sociedad.

El técnico del Rayo Vallecano sentará en el banquillo a Mario Hernández, Maras, Ciss, Unai López y Sergi Guardiola, mientras que dará entrada a Balliu, Mario Suárez, Óscar Valentín, Óscar Trejo y Randy Nteka, que jugará de delantero.

La alineación completa del Rayo Vallecano es la formada por: Dimitrievski; Balliu, Mario Suárez, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; y Nteka.

Quique Sánchez Flores alineará en el Getafe a: Soria; Suárez, Okay, Djené, Cuenca, Olivera; Óscar, Arambarri, Maksimovic; Unal y Mayoral.