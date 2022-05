Los vecinos de edificios no colindantes al de la explosión dormirán en sus casas

Archivado en:

Los vecinos de los edificios no colindantes al inmueble de la calle General Pardiñas que registró una fuerte explosión podrán volver esta noche a sus viviendas, según ha traslado a los medios el supervisor de guardia de bomberos Madrid, Antonio Marchese.

Se trata de los vecinos de los edificios que corresponden a los números 33 y 78 de la calle General Pardiñas. Por el contrario, ha aclarado que los vecinos medianeros, los que sus ventanas dan a patios comunes o que tienen una medianera colindante con el edificio explotado, "lo más probable es que no puedan habitas las casas de momento".

Asimismo, Marchese ha hecho una valoración del edificio afectado de la calle General del Pardiñas número 35 explicando que el edificio "está muy dañado", aunque tiene "zonas estables". "En su conjunto está estable pero todavía tiene zonas podrían caerse", ha reconocido.

En este sentido, ha aclarado que actualmente hay que esperar a la labor de la empresa constructora, donde lo primero que tienen que hacer es "consolidar el edificio" para que sea un espacio seguro de trabajo, y después, ha añadido que es necesario hacer un estudio para saber que ocurre con el edificio, si lo reparan o se demolerá.

DESPERFECTOS EN LAS VIVIENDAS COLINDANTES

Marchese, ha explicado que las ventanas de estos edificios colindantes han sufrido "muchas proyecciones de escombros que han golpeado a los muros". Esto ha hecho que en algunos de ellos se formen grietas pero que "están perfectamente estables".

Ante esta situación, ha subrayado en que el problema principal no es la vivienda en sí, sino "los daños que tienen las medianeras", ya que han entrado muchos escombros viviendas". "Mientras no estemos seguros de que no pueda haber ningún derrumbe, aunque sea parcial, no es conveniente estar en esas viviendas", ha incidido Marchese.

Por último, ha aclarado que no se sabrá si se repara o se derrumba el edificio ya que "es una labor de los técnicos", pero ha asegurado que a lo largo de la semana "tomarán la decisión".