Djokovic, a semifinales sin desgaste

Madrid, 6 may.- El serbio Novak Djokovic se clasificó este viernes para las semifinales del Mutua Madrid Open con poco esfuerzo, apoyado en un servicio eficaz que le bastó, junto con una rotura en cada set, para derrotar al polaco Hubert Hurkacz, por 6-3 y 6-4.

Tras saltarse su partido de octavos de final gracias a la retirada de Andy Murray, el número uno mundial regresó a la faena con la intención de no complicarse la vida. Su partido de cuartos fue casi tan plácido como su jornada de descanso.

No había ganado nunca Hurkacz a Djokovic en sus tres enfrentamientos previos. El polaco, que irrumpió en la élite con su victoria en Miami en 2021 y las semifinales en Wimbledon ese mismo año, tampoco estuvo cerca de hacerlo en Madrid, incapaz de encontrar la manera de poner en apuros a su rival.

El serbio salió a la pista sólido como una roca. Impecable con su saque, tardó un parpadeo en ponerse 3-0.

Tras la rotura, Hurkacz también se asentó con su servicio y no volvió a ceder un punto de 'break', pero tampoco lo tuvo -no lo tendría en todo el partido- contra el saque de Djokovic, que se mostró muy seguro y no necesitó arriesgar para hacerse con el set.

El polaco, duodécimo favorito en Madrid, que venía de ser también cuartofinalista en Mónaco, mostró al empezar la segunda manga sus planes de ser más agresivo. Alargó los juegos, obligó a Djokovic a correr y a pensar y le dejó clavado con dejadas inalcanzables.

El de Belgrado aceptó el envite y se cargó de paciencia: aguantó los intercambios que le propuso Hurkacz, a la espera de sus errores, que llegaron para volver a conceder a Djokovic una rotura, 3-2.

Solo en el octavo juego, en la que anticipaba que sería una de sus últimas ocasiones de recuperar el saque perdido, el jugador polaco tuteó a Djokovic y le hizo sudar para anotarse ese parcial.

El líder de la ATP y ganador de 20 Grand Slams tuvo dos puntos de partido al resto, que Hurkacz neutralizó. En el que sería el último juego Djokovic no quiso más riesgos, se trabajó con saque y red tres nuevas bolas de victoria y aprovechó la segunda, con una derecha a la esquina que su rival devolvió fuera.

Djokovic, ganador en Madrid en 2011, 2016 y 2019, tiene aún vacío su casillero de títulos en 2022, tras perderse la primera parte de la temporada por su negativa a vacunarse contra el covid.

Solo había disputado tres torneos antes de llegar a Madrid, los de Dubai (cayó en cuartos), Mónaco (en suprimer partido) y Belgrado (en la final).

Su rival en semifinales será el ganador del duelo español de cuartos entre Rafael Nadal (2) y Carlos Alcaraz (9).