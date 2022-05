Ara Malikian da vida a las Estaciones de Vivaldi en los Paseos Musicales

Madrid, 6 may.- Las notas musicales de las Estaciones de Vivaldi inundarán las tardes y noches de primavera y verano en una nueva edición de los Paseos Musicales del Real Jardín Botánico de Madrid, cuya dirección artística ha sido diseñada por el músico Ara Malikian, que cuenta a Efe que ha "traducido los ruidos de la naturaleza en música”.

Para esta experiencia única, el cantante de origen libanés ha ideado una propuesta, para todos los públicos, en la que tres formaciones compuestas por 4 o 6 músicos (“dependiendo del espacio”) de metales, cuerdas y maderas -que pertenecían a la Orquesta de Malikian en Madrid- interpretarán, respectivamente “La primavera”, “El verano” y “El otoño”.

El músico reconoce que no había mejor compositor al que homenajear su música que a Antonio Vivaldi: “El se inspiró en los animales, pájaros, plantas y viento para componer las Cuatro Estaciones, por lo que yo he decidido hacer lo mismo para estos Paseos Musicales”, incide. Es por ello que se ha basado en los colores, plantas y árboles de este museo vivo para hacer dicha reinterpretación.

“He hecho unos pequeños retoques a las partituras originales, no se va a interpretar de manera moderna, pero sí he adaptado el sonido según el lugar del jardín en el que esté. La particularidad de este Jardín Botánico es que hay árboles y plantas de todo el mundo, por lo que para componer me he inspirado por la cultura del país al que pertenece dicha planta. Por ello, en cada Estación y en cada rincón hay un sonido diferente”, detalla.

La Rosaleda, la Glorieta de los Plátanos y la Glorieta de los Castaños son los escenarios naturales que contarán con “paradas musicales” en estos Paseos que se podrán disfrutar de jueves a domingo entre las 21.00 horas y la medianoche, a partir del próximo 12 de mayo y hasta el 25 de septiembre.

El cantante confiesa que, aunque esté acostumbrado a componer, siempre lo hace para sí mismo, “rara es la vez” que lo hace para un tercero. Pero, asegura “haber disfrutado” creando esta “maravillosa experiencia musical”. “La pena es que no podré asistir a muchos pases ya que me encuentro en mitad de mi gira mundial”, lamentaba.

Tras dos años de larga espera, el músico libanés “por fin” puede llevar su música a todos los rincones del mundo. Es por tanto que, tras la presentación de dichos Paseos Musicales, el cantante viajará a Bogotá (Colombia) donde el 10 de mayo tiene un concierto, al que le siguen Utrecht (Países Bajos) el 23 de mayo, para luego regresar a España el 27 de mayo.