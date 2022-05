Tsitsipas acelera a cuartos

Madrid, 5 may.- El griego Stefanos Tsitsipas aceleró a los cuartos de final del Mutua Madrid Open tras imponerse con claridad al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-4, incapaz de cuestionar a lo largo del partido el saque del tenista heleno.

Tsitsipas no acusó el cansancio. No hizo falta porque Dimitrov, que llegó a ser el tercer jugador del mundo, no le exigió. El griego, que cerró la sesión del miércoles al filo de la medianoche y que este jueves completó el tramo matinal del orden de juego, resolvió el compromiso en 78 minutos para citarse con el búlgaro Andrey Rublev que antes eliminó al británico Daniel Evans por 7-6(7) y 7-5.

Stefanos Tsitsipas reafirmó su condición de aspirante al torneo. Flamante campeón del Masters 1000 de Montecarlo, acumula catorce presencias entre los ocho mejores de un Masters 1000 a lo largo de su carrera.

Le bastó al heleno con conseguir una rotura en cada set para desequilibrar el duelo. Dimitrov ni siquiera disfrutó de opción alguna para quebrar el saque rival.

El finalista del Mutua Madrid Open del 2019 se enfrentará a Rublev en busca de la semifinal. El equilibrio es máximo. En ocho duelos, cuatro triunfos para cada uno.