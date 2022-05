El PP se abstiene a una iniciativa de Vox para "velar por la inocencia y la intimidad de los menores"

Archivado en:

El grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid se ha abstenido en una iniciativa presentada por Vox para "velar por la inocencia y la intimidad de los menores" y llevar a cabo todos los trámites legislativos que sean necesarios para derogar los artículos de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid "referidas a la educación que favorecen el adoctrinamiento en ideología de género de los niños en las aulas".

La proposición no de ley (PNL) presentada por Vox no ha salido adelante en la Asamblea de Madrid, ya que ha sido rechazada por los grupos de la izquierda madrileña (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), mientras que el PP se ha abstenido.

La iniciativa también instaba a la Comunidad de Madrid a "impedir el acceso a las aulas de 'expertos sexuales' con la intención de adoctrinar a los niños sin conocimiento de los padres y sin supervisión de la Inspección Educativa", además de "respetar, sin intromisiones, la formación de la identidad y la personalidad del menor y su maduración a todos los niveles".

La diputada de Vox Alicia Rubio ha señalado que las ideologías totalitarias, "y la ideología de género lo es", utilizan a los menores para sus fines, y ha añadido que el PP sabe que la Lomloe, conocida como Ley Celaá, "viene cargada de ideología", y ha reprochado que a quienes denuncian esto les llaman "machistas y homófobos".

"Saquen el sexo y sus diversidades de las aulas de los niños", ha dicho Rubio, que ha asegurado que su grupo no aceptó las enmiendas del PP porque "sólo son un parche en un barco que naufraga".

Por su parte, la diputada del PP Lorena Heras ha dicho que los alumnos no deben ser objeto de "adoctrinamiento", pero ha asegurado que no lo hay en la Comunidad de Madrid porque las "aulas madrileñas son seguras", y le ha pedido a Vox que, si conoce "un solo caso que haya sucedido en las aulas madrileñas", debe denunciarlo porque si no "serían cómplices de su silencio".

En cualquier caso, le ha recordado a Vox que los currículos son de obligado cumplimiento y las leyes se cambian "en las urnas y legislando", como con la ley maestra de libertad educativa.

El diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha señalado que no hay un único modelo de familia, ni de amar, ni de vivir la identidad ni de ser felices, por lo que "no se puede meter a los niños en una burbuja" y la escuela "no debe reproducir los prejuicios de los padres".

"Nadie les niega que ustedes ofrezcan una educación de acuerdo a sus convicciones, pero por encima está el bien superior del menor", ha declarado Rubiño.

El diputado del PSOE Santiago Rivero ha dicho que lo que se denuncia en la iniciativa "sólo existe en la cabeza de la señora Rubio" y ha reprochado que el PP no la haya rechazado.

Ha afirmado que la iniciativa de Vox aumentaría los casos de acoso escolar porque educar en diversidad previene tanto este acoso como el suicidio, y ha dicho que la diputada de Vox es la "mayor adoctrinadora de esta región".

Finalmente la diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa ha dicho que Alicia Rubio tiene "una obsesión" con el colectivo LGTBI y que esta iniciativa era una propuesta estrafalaria que ni el PP iba a apoyar.

Ha asegurado que la infancia no le importa a la diputada de Vox porque si no habría votado a favor de la ley de la infancia estatal, "no hubiera intentado ocultar los casos de pederastia de la Iglesia católica" o sabría que para evitar el abuso es "fundamental" la educación afectivo-sexual.