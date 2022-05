Torrejón.- La localidad celebra el domingo la XXII edición del Día de la Bicicleta con una carrera de 12 kilómetros

MADRID, 5

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, han presentado este jueves la XXII edición del Día de la Bicicleta que se celebrará este domingo, día 8 de mayo, con una prueba no competitiva y gratuita que contará con un recorrido de 12 kilómetros.

Con salida a las 9.30 horas en el Parque de Ocio, recorrerá las calles Aquiles, Alcuñeza, Carretera de Loeches, calle Solana, Avenida Unión Europea, Avenida Joan Miró y Ronda Sur para regresar por el mismo recorrido hasta el punto de inicio, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En cualquier caso, para aquellos que lleven patines y para aquellos que no puedan realizar el recorrido completo, principalmente los más pequeños, se organizarán diferentes circuitos en el interior del Parque de ocio para que también puedan participar. Además, al finalizar la carrera se sortearán bicicletas entre todos los participantes con dorsal.

"Recuperamos tras dos años este Día de la Bici que es una marcha no competitiva por las calles de Torrejón de Ardoz. Está concebida para que los aficionados al ciclismo, los más jóvenes y las familias puedan disfrutar de un día de bici por las calles de nuestra ciudad. Lógicamente no podrán participar los vehículos que lleven cualquier tipo de motor", ha indicado el alcalde, Ignacio Vázquez.

Por su parte, el edil de Deportes ha destacado que "se trata de una iniciativa que cada año cuenta con más participación", recordando que el pasado año reunió a más de 2.000 personas. "En esta ocasión y como la previsión del tiempo es buena, se espera superar todas las expectativas previstas y contar con el respaldo masivo por parte de los vecinos de la ciudad", ha añadido.

Las inscripciones se puede realizar hasta este viernes en el Complejo Deportivo Londres (c/ Londres, 11), el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch (c/ San Fernando s/n), el Complejo Deportivo Joaquín Blume (c/ Joaquín Blume s/n) o en el Complejo Deportivo Juncal (c/ Londres, 25).

Además, también se podrá recoger el dorsal el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 horas en el interior del Parque de Ocio (junto a la Plaza de toros).