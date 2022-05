Sanchís: "Desde la remontada al Anderlecht hay una cierta magia"

Boadilla del Monte (Madrid), 5 may.- Manolo Sanchís, exjugador del Real Madrid, declaró a EFE que desde aquella famosa remontada contra el Anderlecht el 12 de diciembre de 1984 hay "una cierta magia" en el Santiago Bernabéu en las competiciones europeas que se permite al equipo "salvar resultados que se alejan de toda lógica".

Sanchís fue protagonista de aquella remontada en 1984. En la ida, en los octavos de final de la Copa de la UEFA, el Real Madrid perdió 3-0. En la vuelta, el equipo blanco se impuso con un 6-1, al que contribuyó el central con un gol.

37 Años después, el Real Madrid ha accedido a la final de la Liga de Campeones remontando primero al París Saint Germain, después al Chelsea y por último al Manchester City en semifinales.

"En el Real Madrid hay algo más, aquello que no es tangible, y que ha hecho que desde aquel partido contra el Anderlecht en 1984 exista cierta magia en algunas ocasiones y que supone una forma distinta de entender el juego y salvar resultados que se alejan de toda lógica", dijo Sanchís, que participó en un torneo de pádel organizado por el Banco Santander entre exjugadores del Real Madrid y Atlético.

"Esto no va en función del rival porque en la Liga de Campeones todos los equipos son de mucha calidad. Está en la parte del Real Madrid. Todos los que juegan en el Santiago Bernabéu habrán oído que hay partidos que de forma heroica se acaban solucionando y ya vienen preparados a eso. Cuando te pasa ya puedes ser el mejor que no es fácil de aguantar", comentó.

Uno de los artífices del éxito del Real Madrid es el entrenador italiano Carlo Ancelotti, que cuenta en su palmarés con títulos de Liga en España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra.

"El vestuario del Real Madrid por un lado es sencillo y por otro muy complicado. Sencillo porque hay una gran acumulación de talento pero complicado porque hay que saber gestionar ese talento, los egos, la presión y saber decidir y entender los partidos y al club. Eso requiere que el entrenador esté muy cualificado", declaró.

"Ancelotti cumple con todos los requisitos. Además, el talante y la forma que tiene de entender a los jugadores hace que alrededor fluya todo con bastante suavidad. Los jugadores tienen buen entendimiento y se habla de amistad, cosa que parece casi imposible. Creo que tiene todos aquellos argumentos necesarios para convertirse en el gran entrenador que necesita el vestuario", manifestó.

Antes del derbi liguero que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid, Sanchís dio su punto de vista sobre el conjunto rojiblanco que dirige Diego Simeone.

"El Atlético tiene una gran plantilla, con un entrenador competitivo, aunque esta temporada no ha ido de forma lineal. Ha tenido altibajos y eso ha hecho que tenga algunas tareas por hacer. No pueden imaginarse no estar en la próxima Liga de Campeones aunque ese objetivo se les está poniendo difícil. Aun así, yo creo que siempre será un equipo candidato a ganar", concluyó.