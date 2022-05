Pantic: "Dudar de Luis Suárez es imposible"

Boadilla del Monte (Madrid), 5 may.- Milinko Pantic, exjugador serbio del Atlético de Madrid, aseguró a EFE que el conjunto rojiblanco está "viviendo una temporada rara en la que ha faltado suerte" y confesó que dudar de futbolistas como Luis Suárez es "imposible" porque el uruguayo "sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo".

Pantic, que jugó en el Atlético entre 1995 y 1998 y fue uno de los héroes del "doblete", analizó la temporada que está realizando el conjunto madrileño que dirige el argentino Diego Simeone.

"El Atlético está viviendo una temporada rara. Ha faltado suerte, creo que hemos fallado mucho en casa contra equipos de la zona baja y eso nos ha penalizado. El equipo tiene que levantarse y asegurar la Liga de Campeones como sea porque es fundamental", dijo Pantic, que participó en un torneo de pádel organizado por el Banco Santander entre exjugadores del Real Madrid y Atlético.

"Los derbis siempre son especiales. Todos los equipos quieren ganarlos. No me creo que el Real Madrid salga relajado o sin tensión por lo que ocurrió contra el Manchester City. Saldrá a por el Atlético y con la ayuda de la afición debemos salir a por los tres puntos", confesó el exjugador serbio, en alusión a la remontada del Real Madrid en las semifinales de la Champions para eliminar al conjunto inglés.

"Hay cosas en la vida que no tienen ninguna explicación, como lo de ayer del Real Madrid. Yo he vivido también cosas raras en fútbol pero lo del Real Madrid es sorprendente. Los equipos grandes tienen estas cosas, no puedes descartarlos para nada", confesó.

Por último, Pantic habló sobre Luis Suárez, que esta temporada lleva marcados 13 goles, su peor registro en las últimas diez campañas.

"Ha habido jugadores del Atlético que no han tenido su temporada pero dudar de Luis Suárez es imposible porque es uno de los mejores delanteros del mundo", concluyó.