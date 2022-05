La candidatura liderada por Rosalía Gozalo impugna el nombramiento de Martínez del Peral como presidente del colegio de farmacéuticos de Madrid

Archivado en:

La candidatura 'Pensando en Futuro' liderada por Rosalía Gozalo ha presentado ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid escrito de interposición para impugnar el nombramiento de Manuel Martínez del Peral como presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) tras las elecciones para renovar la totalidad de los miembros de la Junta Directiva celebradas el pasado día 3 de abril.

En un comunicado, la candidatura liderada por Rosalía Gozalo reclama así el recuento del voto por correo y, en concreto, 211 papeletas de las 1.161 recibidas que fueron "excluidas". Así, acude a los juzgados "con el objetivo de que se tenga en cuenta la voluntad de todos los farmacéuticos que emitieron un voto y eso incluye a los 211 votos no contabilizados durante el escrutinio".

"En estos últimos días he recibido llamadas de muchos farmacéuticos, trasladándome su inquietud. No podemos mirar hacia otro lado. Los Madrileños nos merecemos confiar en las instituciones que nos representan, en un Colegio legitimado por un liderazgo sin ninguna sombra de dudas. Debemos actuar por respeto a ellos y por nuestra profesión. Por eso damos este paso al frente", ha defendido Rosalía Gozalo "ante un proceso tan accidentado y con evidentes irregularidades".

Por su parte, el presidente del COFM, Manuel Martínez del Peral, ha explicado que este proceso, del que no hay constancia oficial en el Colegio, "solo puede generar un conflicto que puede perjudicar a muchos colegiados y a la propia institución", a la que todos deben "respeto". "Defender los derechos individuales está bien, pero no reconocer la voluntad de los farmacéuticos no está nada bien", ha subrayado.

En cualquier caso, ha incidido en que "oficialmente" al COFM "no ha llegado ningún escrito" de interposición de recurso contencioso-administrativo para impugnar los resultados de las elecciones ni Rosalía Gozalo "ha tenido a bien comunicar" a la corporación "esa supuesta intención de impugnar los resultados".

"Cuando se reciba algún escrito oficial, será el momento de hacer una valoración de lo que se impugna, y cómo se impugna, teniendo claras las razones de la Mesa Electoral de excluir determinados votos por correo. Esta Junta de Gobierno, constituida además legalmente, analizará también cuál deberá de ser su protagonismo en dicho proceso", ha explicado en un comunicado.

En los comicios, a los que estaban llamados los 13.638 farmacéuticos colegiados de los que un total 2.549 ejercieron su derecho al voto --con cuatro votos nulos--, la candidatura 'Por nuestra profesión' encabezada por Manuel Martínez se impuso con 814 votos (31,9%).

La candidatura liderada por Rosalía Gozalo Corral obtuvo 790 votos (31%), mientras que Mercedes González Gomis logró 552 (21,7%) y, finalmente, Luz María Sanz Díaz consiguió 389 (15,3%).

Tras la jornada electoral, tres de las cuatro candidaturas --todas menos la de Rosalía Gozalo Corral-- anunciaron que solicitarían a la Mesa Electoral recabar un dictamen jurídico vinculante de un despacho de reconocido prestigio sobre la normativa del voto por correo y se comprometen a asumir las conclusiones "en aras a facilitar un proceso electoral transparente y evitar la judicialización de las elecciones".