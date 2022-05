Escudero defiende que el personal sanitario fijo pasará a representar el 82% de la plantilla con los procesos abiertos

Archivado en:

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que los procesos abiertos el personal fijo sanitario pasará a representar más del 82% de la plantilla del Sermas, el interino "se reducirá considerablemente, pasando a representar aproximadamente un 10%", mientras que el personal eventual se reducirá a un 7%.

Así lo ha expuesto en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha detallado que en estos momentos hay abiertos 81 procesos selectivos por concurso oposición, para cubrir 28.142 plazas en más de 69 categorías estatutarias, como consecuencia de la publicación de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de los años 2017 al 2021 y cuyas convocatorias, se encuentran en diferentes fases de ejecución.

Respecto a facultativos, ha desgranado que en este momento hay convocadas 47 especialidades médicas que supondrán la adquisición de la condición de personal estatutario fijo de 4.725 profesionales. Estas plazas corresponden a las autorizadas en las Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018 y para el año 2019, aprobadas por Decreto 318/2019, de 27 de diciembre.

Escudero ha explicado que, en estos momentos, se están tramitando las 13.159 solicitudes recibidas para proceder a su admisión o exclusión, en su caso, y a la vez que se están ultimando los procesos de formación y designación de los tribunales calificadores para cada una de las convocatorias.

A estas medidas hay que sumar la Ley 20/2021, que supondrá que adquieran la condición de personal estatutario fijo más de 900 facultativos, reduciendo aún más la tasa de temporalidad. Se trata del tercer proceso estabilización de empleo público, con la excepcionalidad de que se realiza por el sistema de concurso.

"Este proceso no afectaría a las convocatorias de las pruebas selectivas para las 46 especialidades, a las que me he referido antes, dado que fueron publicadas los días 14,15, 16 y 17 de diciembre de 2021. Por tanto, son previas a la publicación y entrada en vigor de la Ley 20/2021 (tal y como establece el propio artículo 2.1 de la misma)", ha trasladado. A este respecto, ha recordado que se está negociando en el seno de la Mesa Sectorial la articulación de los procesos selectivos derivados de esta Ley.

Asimismo, ha hecho hincapié en que se ha iniciado en el Sermas un proceso de transformación en interinos del personal eventual con más de 2 años de antigüedad en su nombramiento, una medida que "va a suponer la estabilización de más de 1.000 profesionales de las distintas categorías profesionales".