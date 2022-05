Tavares repite como mejor defensor de la Liga Endesa

Madrid, 4 may.- El pívot caboverdiano del Real Madrid Walter Tavares ha sido elegido por segunda temporada consecutiva como el mejor defensor de la Liga Endesa de baloncesto 2021-22, con solo un punto de ventaja en las votaciones de los expertos respecto al segundo, el interior nigeriano del Baxi Manresa Chima Moneke.

El interior del Real Madrid es, a falta de tres jornadas para la conclusión de la temporada regular, el máximo taponador de la Liga Endesa, con una media de 1,8 tapones por partido, el cuarto reboteador (6,9 de media por encuentro), el segundo en rebotes ofensivos (2,8) y el séptimo en capturas defensivas (4,1).

Tavares, que ya se hizo con el premio la temporada pasada y cuenta en su haber con las únicas dos ediciones de esta distinción individual, sumó un total de 14 puntos de los siete miembros del jurado seleccionado por la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), y recibió la máxima puntuación por parte del exjugador Sitapha Savané, el entrenador Dusko Ivanovic y el comunicador Tresco Ball.

“Este premio tengo que agradecérselo al equipo. Si no me equivoco, creo que es el mejor año defensivo de todo el equipo. Así que este premio llega en gran parte por todo el equipo”, aseguró Tavares, que agradeció el apoyo que recibe de sus compañeros para defender. "Yo solo tengo que ayudarles terminando con un tapón o con la intimidación del atacante (...) Si no está el equipo, a mí se hace muy difícil defender", agregó.

El segundo clasificado fue Chima Moneke, uno de los grandes protagonistas de la gran temporada del Manresa, seleccionado como el mejor por el entrenador Joan Plaza y el periodista Antoni Daimiel, y que sumó 13 unidades, a solo una de la marca de Tavares.

El base del Unicaja Alberto Díaz quedó tercero con 8 puntos, seguido por el base francés del Gran Canaria Andrew Albicy y el alero letón del Barça Rolands Smits. Cerraron la clasificación, empatados a un punto, otros dos barcelonistas, el alero Sergi Martínez y el base griego Nick Claathes, y el interior brasileño del UCAM Murcia Augusto Lima. EFE

1011340

mam/lm