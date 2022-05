Delegada de Seguridad encuadra en un "rumor" el presunto espionaje: "Yo no tengo conocimiento de que se haya producido"

Archivado en:

La portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha aseverado este miércoles en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que esto es solo un "rumor" y que ella no tiene "conocimiento de que se haya producido".

"Yo no tengo conocimiento de que se haya producido ningún espionaje", ha trasladado a preguntas de la portavoz socialista en Cibeles, Mar Espinar, a quien le ha trasladado que no cree que se utilicen fondos públicos para contratar detectives, ya que "los controles del Ayuntamiento son suficientes".

Sanz ha apuntado que no tiene conocimiento de que "nadie más" conociera este rumor en diciembre de 2021, cuando se lo trasladó el regidor de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. "A mí me lo dice el señor Almeida, que habla conmigo y entiendo que habla con Carabante (delegado de Medio Ambiente y Movilidad), No tengo información de que lo supiera nadie más", ha subrayado.

"Me traslada lo que tiene intención de hacer, hablar con el señor González (presidente de la EMVS) y hacer esas averiguaciones. Conozco lo que me traslada el alcalde en relación a lo que tiene intención de hacer", ha añadido a continuación.

Requerida por si más miembros de la Junta de Gobierno o del Grupo Municipal del PP tenían constancia de esta información, Sanz ha reiterado que desconoce si "alguno más" tenía constancia de este "rumor". Después fue informada "de las conclusiones a las que se llega" en esas averiguaciones.

Considera "correcta" la forma de actuar ya que "se quiso contrastar la verosimilitud de ese rumor, no de un hecho contrastado".