Senna: "Ojalá pasemos esta noche y nos encontremos con el Real Madrid"

Madrid, 2 may.- Marcos Senna, ex centrocampista del Villarreal, deseó a su ex club que elimine este martes al Liverpool para enfrentarse en la final de la Liga de Campeones al Real Madrid, que, a su vez, tendrá que apear de la competición al Manchester City este miércoles.

"Ojalá pasemos está noche y nos encontremos con el Real Madrid. Así sería una final española. Pero es muy complicado. Esta noche ojalá sea histórica para el Villarreal y ojalá podamos estar en la final de la Liga de Campeones", declaró durante un acto con otros embajadores de LaLiga Santander.

Senna también habló sobre el estado del Villarreal en la Liga, en la que aún tiene opciones de clasificarse para jugar alguna competición europea.

"Somos conscientes de que nos jugamos mucho en la Liga. Nuestra pelea es más bien con la Real que con el Betis, que está más lejos. Veo una Liga que por abajo está por definir. Nosotros, después de esta noche, mientras tengamos posibilidad de pelear la Europa League, porque la Champions está lejos, vamos a pelear", indicó.

"Tenemos un entrenador (Unai Emery) que lo trabaja muy bien y es experto. Va a pelear y va a dar todo hasta el final. El Villarreal tiene un partido muy, muy complicado contra el Liverpool. Mientras haya opción en nuestra casa con nuestros aficionados y en nuestro campo, vamos a pelear", añadió.

Cuestionado por qué equipo o jugador de LaLiga destacaría, alabó al Villarreal por haber alcanzado las semifinales de la Liga de Campeones y por estar peleando por Europa hasta el final y dio tres nombres:

"Manuel Pellgrini es un entrenador experto en competiciones europeas, ahora mismo ha ganado la Copa y está bien en la Liga. Un jugador, si no vale Benzema, me gusta mucho Rodrygo en momentos puntuales. Ha dado muchísimo. A Florentino en una comida le dije que me gustaba más Rodrygo que Vinícius. Le dije que a nivel técnico me gustaba más. Pero Vinícius está a un nivel alto. Me quedo con los dos".

Por último, habló sobre Danjouma y manifestó que el delantero del Villarreal ha tenido un "encaje perfecto" en el club castellonense, en el que ha firmado una gran temporada. "Espero que se quede mucho más", concluyó.