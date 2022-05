Buscan a un hombre desaparecido hace 40 días al que habían amenazado de muerte por un asunto de drogas

MADRID, 3

Familiares, amigos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan desde hace 40 días a un vecino del madrileño distrito de Hortaleza al que habían amenazado de muerte días antes por un asunto relacionado con drogas, ha informado su madre Juana.

Se trata de Francisco de Pablo Páez, un joven de 32 años. Mide 1,95 metros, pesa 90 kilos, ojos marrones y luce un tatuaje en el tobillo izquierdo. Tiene calvicie parcial, por lo que normalmente utiliza gorra.

La última vez que se le vio con vida fue el 21 de marzo a las 16:30 horas. Estaba junto a un amigo jugando a videojuegos en el piso que alquilaba en Hortaleza cuando le dijo que se marchaba porque tenía que arreglar un asunto, pero que volvería en una hora. Sin embargo, nunca más se supo de él. Le han llamado al móvil pero nunca ha dado señal.

Según ha reconocido su madre, su hijo era toxicómano y frecuentaba lugares como la Cañada Real Galiana y la Colonia Marconi, por donde le han estado buscando. Además, sus amigos le han contado que semanas antes había sido amenazado de muerte por una peligrosa familia de origen moldavo que debía dinero a Francisco por un trapicheo de sustancias estupefacientes.

Juana Páez ha denunciado los hechos en comisaría y ha trasladado lo ocurrido a asociaciones como SOS Desaparecidos, que ha lanzado varias alertas. Además, el abogado Juan Manuel Medina se ha hecho cargo de este caso y ha pedido al juez que abra diligencias y tener acceso a las últimas llamadas y mensajes del desaparecido. Además, quieren que se interrogue a los miembros de la familia moldava.

Todos temen que se trata de un ajuste de cuentas con resultado mortal. "Nadie le ha visto desde ese día. No ha da señales. Yo pienso que lo han asesinado por intentar cobrar esa deuda. Hoy un amigo me ha dicho que estaba tan mal y que quizá por eso habría desaparecido voluntariamente. Pero es poco probable, no se llevó nada y aquí dejó a sus perros que tanto quería", ha señalado Juana .