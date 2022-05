Vox vuelve a exigir al Gobierno regional que reduzca los altos cargos

Archivado en:

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado un Proposición No de Ley (PNL) con la que pretende instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que reduzca sus altos cargos, en concreto 76 de estos puestos, lo que supondría un ahorro anual de dieciocho millones de euros al año, según sus estimaciones.

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto del grupo, Íñigo Henríquez de Luna, en la rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Portavoces, donde ha asegurado que han hecho un análisis "frío y racional" sobre esta reducción.

Sin embargo, ha apuntado que ese recorte no debería de afectar ni a la Oficina del Español ni al Centro de Asuntos Taurinos.

"Tiene que ser valiente y reducir una estructura que está sobredimensionada", ha recalcado Henríquez de Luna, que ha pedido el apoyo del PP a esta propuesta que será debatida este jueves en el Pleno de la Asamblea.

Vox quiere acabar con el "gasto político ineficaz" en la Comunidad de Madrid con esta medida que supondría eliminar las viceconsejerías, reducir en un 30 % el número de asesores y suprimir las direcciones y subdirecciones generales sin estructuras por debajo.

Al ser preguntado por el cierre de la Oficina del Español, cuyo director es Toni Cantó, el representante de Vox ha argumentado que está "en periodo de prueba" y si, tras un tiempo razonable, "no ha obtenido los resultados adecuados", pedirá entonces "lógicamente que se elimine como cualquier organismo que no sea necesario", al igual que no ha descartado el cierre del Centro de Asuntos Taurinos.

El portavoz adjuntos de Vox han indicado que no ha tratado este tema con el Gobierno Regional, ya que es una "vieja PNL" que Vox ya registró en su día y que el PP rechazó.

"Lo que pasa es que ahora las circunstancias políticas y económicas han cambiado y los ciudadanos esperan que sus representantes se aprieten el cinturón y den ejemplo", ha afirmado.

Desde el grupo parlamentario popular, su portavoz, Alfonso Serrano, ha defendido el "excelente trabajo" del Gobierno de la Comunidad, en el que "no sobra nadie", aunque sí es el caso con los diputados en la Asamblea.

"Creo que todos los consejeros están haciendo un excelente trabajo, al igual que todos los altos cargos", ha espetado Serrano, para quien Vox está buscando "el titular fácil en un momento complicado".