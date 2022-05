Alaba, baja definitiva ante el City

Madrid, 3 may.- El austriaco David Alaba cumplió las peores predicciones y no pudo completar el último entrenamiento en la ciudad deportiva del Real Madrid, antes de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, y se pierde por lesión muscular la cita ante el Manchester City, como Gareth Bale y Eden Hazard, más la duda de Isco Alarcón, que no se ejercitó.

Lo intentó hasta el último momento Alaba, pero la pequeña rotura muscular que sufrió en un aductor en la ida disputada en el Etihad Stadium, cuando forzó su reaparición, provoca su ausencia en el Santiago Bernabéu. En la víspera del partido no pudo ni pasar una última prueba con el grupo. Sus sensaciones no eran buenas para forzar y sigue con su plan específico de recuperación.

Alaba se suma a las bajas del galés Bale, con problemas en un dorsal, y del belga Hazard, que prosigue con su plan específico de recuperación tras la operación a la que fue sometido. No está descartada su reaparición antes del final de la temporada.

La ausencia inesperada de la mañana en Valdebebas fue Isco, que no saltó al césped con el resto de sus compañeros. Carlo Ancelotti terminó de preparar el duelo europeo ante el Manchester City, en el que el Real Madrid necesita una nueva remontada para lograr el pase a la final de París.

En medio de un gran ambiente en los minutos iniciales abiertos a la presencia de cámaras, con sonrisas y bromas entre jugadores en el calentamiento y los rondos, el Real Madrid cerró la preparación del partido. A puerta cerrada, el técnico italiano dio los últimos detalles tácticos y terminó de perfilar el equipo con el que buscará dar la vuelta a la eliminatoria tras el 4-3 de Manchester.