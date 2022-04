Oblak: "No tengo respuesta a lo que está pasando"

Bilbao, 30 abr.- El meta del Atlético de Madrid Jan Oblak lamentó la derrota de su equipo este sábado en San Mamés (2-0) y aseguró que "no" tiene "respuesta a lo que está pasando" a su equipo, que se está complicando sobremanera en las últimas jornadas su puesto de Liga de Campeones.

"No tengo respuesta para lo que esta pasando porque desde que estoy no ha pasado. Los compañeros tienen personalidad y ganas, pero a veces eso no sale en el campo. No sé que está pasando, pero hay que encontrar el problema y tenemos que entrar en Champions sí o sí", dijo el meta esloveno a los micrófonos de Movistar LaLiga.

"Como se ha visto, hemos entrado muy mal, no se puede entrar así, con la cabeza tan caliente, tan inseguros. Entrando así es difícil remontar. Al final tuvimos alguna ocasión, ellos han tenido mas suerte pero han sido mejores, han ganado y hay que felicitarlos", añadió.

Oblak comentó que "ojalá sabría" la solución al problema de su equipo porque así podrían "resolverlo". "No lo entiendo. En el vestuario antes del partido está todo perfecto y nada mas salir al minuto 5 tenemos dos amarillas. Es complicado, no se donde tenemos la cabeza, en el campo no ha estado. Así no se puede, si no lo hacemos mejor va a ser complicado", asumió.

"No me da vértigo, pero siempre preocupa. Cuando no haces un buen partido te quedas mal y la semana que viene tenemos otro partido que tenemos que ganar. Ganando los cuatro que nos quedan seguro que entraremos en Champions, pero tenemos que dar una mejor versión, sino será complicado", añadió Oblak.