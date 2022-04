Vinicius-Benzema, sociedad de oro

Madrid, 30 abr.- Una de las principales razones que explican el éxito del Real Madrid, ganando LaLiga Santander con cuatro partidos para que finalice la misma, es que cuenta en sus filas con, numéricamente, los dos mejores jugadores ofensivos de la competición. Uno esperado, Karim Benzema, y otro, como Vinicius Junior, que ha dado ese paso definitivo hacia la élite que algunos veían en él.

Ambos se han convertido en la sociedad de oro de la Liga española gracias a que han participado en 60 de los 73 goles a favor del conjunto blanco en el campeonato doméstico, lo que supone que un 82.19% de los tantos han pasado por las botas de ambos.

Benzema va camino de lograr su primer ‘Pichichi’ -trofeo a máximo goleador-. Cuenta con una diferencia abismal -diez- de goles respecto a sus perseguidores gracias a que vive su temporada más prolífica de cara a puerta: 26 tantos en los 30 encuentros que ha disputado.

El cambio respecto a la temporada anterior, en la que el Real Madrid peleó el título hasta la última jornada, ha sido que ha encontrado en Vinicius a su socio perfecto, y eso que un año antes su relación pasó por su peor momento.

El 27 de octubre de 2020, las cámaras del programa de fútbol francés Telefoot captaron una conversación entre Benzema y su compatriota Ferland Mendy que dejaban en muy mal lugar al brasileño durante el descanso del partido que enfrentó en Alemania al Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach.

"Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él... Madre mía. Juega contra nosotros". Tras estas palabras, Benzema no le pasó el balón en la segunda parte a Vinicius. Pero no tardaron en arreglarlo y el francés ejerció de mentor de ‘Vini’, como reconoció recientemente en una entrevista en L’Equipe.

“No le he enseñado a jugar al fútbol. Lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas. Antes tenía la idea de desbordar y luego 'ya se verá'. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior… Es el mismo que la pasada temporada, la diferencia es que ahora toma buenas decisiones”, comentó.

Un cambio que ha hecho que Vinicius se haya convertido en un fijo en el Real Madrid, con sus 14 goles, nueve asistencias y 87 regates -líder- en LaLiga Santander como aval; formando una sociedad ganadora con Benzema, al que le ha dado cinco de sus pases de gol esta temporada en el torneo regular.

Por su parte, el francés, quien suma 11 asistencias, le ha dado seis a su compañero fijo en el ataque; demostrando sobre el terreno de juego que su relación ahora trasciende del día a día.

Es más, en el partido contra el Espanyol que certificó el título liguero ambos partieron del banquillo pero les dio tiempo a fabricar el cuatro y definitivo gol del encuentro, en una asistencia de Vinicius a Benzmea.

En ambos se explica la buena temporada del Real Madrid, con la 35ª Liga cerrada y vivos en semifinales de ‘Champions’.

Vinicius, con 21 años -cumple 22 el 12 de julio- asentado de las dudas que envolvían su figura desde su llegada a la capital de España y Benzema posicionándose como uno de los mejores jugadores de los 120 años de historia del Real Madrid. 600 partidos con la camiseta blanca y tercer máximo goleador del club, a dos de alcanzar la segunda posición de Raúl González Blanco.

