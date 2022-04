Madrid, anfitriona de unos Platino exultantes que vuelven a la presencialidad

Madrid, 30 abr.- Los Premios Platino del cine y el Audiovisual Iberoamericano calientan motores en Madrid, donde mañana se celebrará presencialmente la gala de la novena edición del prestigioso certamen, en una fiesta que reunirá lo mejor del cine, la música y las series iberoamericanas de habla hispana y portuguesa.

Una gala que será retransmitida por televisiones de toda Iberoamérica y, en directo, a partir de las 20.00, por RTVE Play, con el comienzo de la alfombra roja, y a partir de las 22:00, la gala completa.

Los galardones se entregarán en IFEMA Palacio Municipal de Madrid, en un acto conducido por la cantante y actriz argentina Lali Espósito y el actor español Miguel Ángel Muñoz.

Habrá actuaciones de Kany García, Lali, Nia, Pedro Fernández o Rozalén, entre otros, y la organización anuncia "una sorpresa" en la que se espera la actuación de una de las grandes figuras de la cultura iberoamericana.

"EL BUEN PATRÓN", FAVORITA, Y CARMEN MAURA, LA REINA DE LA NOCHE

"El buen patrón", la mordaz comedia de Fernando León de Aranoa sobre las relaciones laborales en una empresa de balanzas de precisión, parte como favorita -con 11 nominaciones- en esta fiesta del audiovisual que tendrá a una reina indiscutible, la actriz madrileña Carmen Maura, que recogerá el Premio Platino de Honor 2022 en reconocimiento por su trayectoria.

Pesos pesados de la industria del cine, como Javier Bardem, protagonista y candidato a mejor actor por "El buen patrón", o Chino Darín, aspirante al galardón por su trabajo en la serie "El reino" acudirán a la gala, donde se espera una asistencia masiva de 'celebrities' y pesonalidades del mundo de la cultura.

Así, la alfombra roja contará con actores como Andrea Duro, Camila Rojas, Daniel Guzmán, Darko Peric, Eduardo Casanova, Javier Gurruchaga, José Lamuño, Kira Miró, Leticia Dolera, Mane de la Parra, Manuela Vellés, María León, Paula Usero o Sergio Momo, además de personalidades del mundo de la cultura y la política como Miquel Iceta, ministro de Cultura y deporte español.

En el listado de candidatas a Mejor Película de Ficción, tras "El buen patrón", las cintas que más opciones tienen son las españolas "Madres paralelas" (Pedro Almodóvar) y "Maixabel" (Icíar Bollaín), y la mexicana "Noche de fuego", de Tatiana Huezo.

Entre las series de ficción o documental, las producciones con más posibilidades de premio son la argentina "El reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro; la chilena "Isabel", de Rodrigo Bazaes, y las mexicanas "Luis Miguel: La serie", de Daniel Krauze, y "Narcos: México", de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro.

Asimismo, la española "Hierro" opta con tres nominaciones, y se "cuelan" como aspirantes a mejor creador Alejandro Amenábar ("La Fortuna") y Jorge Coira ("Hierro").

El premio a mejor actor de reparto se decidirá entre el chileno Alfredo Castro, por la cinta argentina "Karnawal"; Christian Malheiros, por "7 Prisioneiros"; Manolo Solo por "El buen patrón", y Urko Olazabal, por "Maixabel".

En la categoría femenina competirán Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit, ambas por "Madres paralelas"; Almudena Amor, por "El buen patrón", y Ana Cristina Ordóñez González, por "Noche de fuego".

Entre los intérpretes de película optarán a galardón los españoles Ángela Molina por la cinta paraguaya "Charlotte"; Blanca Portillo, por "Maixabel"; Eduard Fernández, por "Mediterráneo"; Javier Bardem, por "El buen patrón"; Luis Tosar, por "Maixabel"; Penélope Cruz, por "Madres paralelas"; la mexicana Ilse Salas, por "Plaza Catedral", y el brasileño Rodrigo Santoro, por "7 Prisioneiros".

Como intérpretes protagonistas de series son finalistas Candela Peña y Darío Grandinetti por "Hierro"; Chino Darín y Mercedes Morán, por "El reino",; Daniela Ramírez, por "Isabel"; Diego Boneta, por "Luis Miguel: La serie"; Javier Cámara, por "Venga Juan", y Maribel Verdú, por "Ana Tramel. El juego".

Además, optan a esta misma categoría en series Alberto San Juan por "Reyes de la noche"; Enric Auquer, por "Vida perfecta"; Joaquín Furriel, por "El reino", y Karra Elejalde, por "La Fortuna", y en la parte femenina, María Pujalte ("Venga Juan"), Najwa Nimri ("La casa de papel"), Nancy Dupláa ("El reino") o Rosa María Bianchi ("Monarca").

A mejor documental concurren "100 días con la Tata", de Miguel Ángel Muñoz; "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi; "Quién lo impide", de Jonás Trueba, y "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It", de Mariem Pérez Riera.

Por su parte, el Platino a Mejor Ópera Prima se decidirá entre la costarricense "Clara Sola", de Nathalie Álvarez Mesén; "Karnawal", del colombiano Juan Pablo Félix; "Libertad", de la catalana Clara Roquet, y "Sin señas particulares", de la mexicana Fernanda Valadez.

Las aspirantes a Mejor Película de Animación son "Ainbo, la guerrera del Amazonas", de José Zelada y Richard Claus; "Bob Cuspe: Nós Não gostamos de gente", de Cesar Cabral; "Salvar el árbol (Zutk!)", de Haizea Pastor e Iker Álvarez, y "Valentina", de Chelo Loureiro.

Por el galardón al Cine y Educación en Valores competirán "Los lobos", de Samuel Kishi; "Maixabel"; "Mediterráneo", de Marcel Barrena, y "Yo nena, yo princesa", de Federico Palazzo. Los nominados fueron elegidos por un jurado 135 miembros de 22 países.