Andrés Duque, Lois Patiño o Jay Rosenblatt competirán en Documenta Madrid

Madrid, 29 abr.- Un total de 24 películas de directores como Andrés Duque, Lois Patiño o Jay Rosenblatt competirán en la 19 edición del festival internacional de cine documental Documenta Madrid, organizado por el ayuntamiento de la capital, que tendrá lugar del 24 al 29 de mayo en la Cineteca de Matadero Madrid de forma presencial.

El festival se estructura en dos competiciones, Internacional y Nacional, en las que largos y cortos optan a los premios en igualdad de condiciones. Jay Rosenblatt, artista reconocido del cine ensayístico, nominado al Oscar en 2021 por "When We Were Bullies", presentará su cortometraje "How Do You Measure a Year?".

En la misma sección internacional, Travis Wilkerson, habitual de festivales como Sundance, Toronto o Locarno, presentará "Nuclear Family", un viaje familiar por restos nucleares de Estados Unidos codirigido junto a su compañera Erin Wilkerson, según la programación dada a conocer hoy por los organizadores.

"Malintzin 17", de Mara Polgovsky, sobre la relación entre el documentalista mexicano Eugenio Polgovsky y su hija Milena, o "All about my sisters", de la china Wang Qiong, que retrata las severas políticas de su gobierno sobre el control de la natalidad, también compiten este año.

Éric Baudelaire vuelve al festival con el estreno en España de "When there is no more music to write, and other roman stories", y Maryam Tafakory presenta el cortometraje "Nazarbazi", un collage de imágenes que desafiaron la prohibición del cine iraní de los años 80 de no poder mostrar contacto físico entre hombres y mujeres.

"A Human Certainty", de Morgan Quaintance, "Un usage de la mer", de Fabrizio Polpettini, "Abrir Monte", de la colombiana María Rojas Arias, "Luminum", del argentino Maximiliano Schonfeld y "We love life" de Hana Vojáčková, completan la sección competitiva internacional.

La competición nacional incluye doce títulos, entre los que destaca el estreno mundial de "Monte Tropic, una historia del confinamiento", de Andrés Duque, retrato onírico de dos amigos marroquíes recién llegados a España que deben definir su futuro en plena pandemia.

También los cortos "El sembrador de estrellas", del cineasta gallego premiado internacionalmente Lois Patiño y "Agrilogistics" del catalán Gerard Ortín Castellví.

La programación nacional cuenta además con "Aftersun", de Lluís Galter, "Argileak (Los que hacen luz)", primer corto documental del arquitecto Patxi Burillo Nuin y "El día que volaron la montaña", el primer trabajo de Alba Bresolí Aliberch, ambientado en un pueblo de Zaragoza.

"Una planta en el desierto", de Claudia Sánchez, rodado en los campamentos saharauis, "La visita y un jardín secreto", de Irene M. Borrego, un retrato de su tía la pintora Isabel Santaló, "Los caballos mueren al amanecer" de la navarra Ione Atenea, "Tolyatti Adrift", de Laura Sisteró, retrato actual de la llamada "Detroit rusa", "Pez volador", de Nayra Sanz Fuentes y "Un cielo impasible", de David Varela cierran la competición.

Además, Documenta Madrid, desde el 30 de mayo al 5 de junio, se podrá seguir a través de la plataforma Filmin.