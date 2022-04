Edy Tavares: "Estoy muy feliz y espero estar mucho tiempo en el Real Madrid"

Madrid, 29 abr.- El baloncentista de Cabo Verde Edy Tavares, pivot del Real Madrid, cumple su tercera temporada en el conjunto madrileño y es uno de los jugadores dominantes en su posición de Europa, repasó su carrera deportiva, con su paso por el Gran Canaria y la NBA, aseguró que fue una buena decisión fichar por el club blanco, se encuentra "muy feliz" y espera estar mucho tiempo.

El jugador madridista fue el protagonista de la entrevista en La Caja de DAZN. Tavares explicó que sus comienzos no fueron fáciles y contó que empezó a jugar al baloncesto en chanclas. "El chico de Alemania que me dio la oportunidad me trajo unas ‘cholas’ (chanclas) y no me cabían, tenía la mitad del pie fuera. Pero la única oportunidad que tenía de jugar ahí era poniéndolas", declaró.

Su oportunidad se presentó en el momento que representantes del Gran Canaria fueron a verlo a Cabo Verde y fichó por el equipo canario. Comenzó su carrera como profesional en el la Liga Endesa, pasó por el Gran Canaria y UB La Palma.

“Estuve una semana con ellos en Cabo Verde. Alejo (Melero), que trabaja en el Gran Canaria, tenía un hermano allí. Decidieron ir a Cabo Verde, que justo en esa época ya habían hablado con ellos, y dijeron ‘vamos de vacaciones y vemos a este chico’. Y ahí empezó, fui a Las Palmas 3 meses, y después ya para siempre", confesó Tavares.

Después de tres temporadas en el Gran Canaria, desde 2012 hasta 2015, fichó por el Atlanta Hawks, equipo de la NBA. Después pasó por otros equipos de la liga de baloncesto norteamericana como los Raptors y Cleveland Cavaliers, aunque Tavares no tuvo el éxito esperado en la NBA. “Cuando sabían que me iban a cortar el contrato en Cleveland, había muchos clubes de Europa que querían que viniera, pero no estaba pensando en venir", señaló el de Cabo Verde.

Su fichaje por el Real Madrid se materializó en noviembre de 2017. "Cuando apareció el Real Madrid, me lo tuve que pensar, porque antes de irme a la NBA, estaba esperando si el Madrid me hacía una oferta para estar un año más en Europa y luego irme para allá (NBA). Luego, cuando apareció esa oportunidad, fue increíble", relató Tavares.

Durante la entrevista en DAZN, el jugador blanco habló de lo que significó coincidir con Lebron James en las filas de Cleveland Cavaliers, su estrecha relación con su país y desveló que su gran pasión es su hijo.

Tavares habló de lo que más le impresionó de Lebron James fue la manera de trabajar y lo increíble que fue "verle de cerca". "Lo ha ganado todo, pero es el primero que llega y el último que se va siempre. Además, es muy cercano, es un tío muy carismático y muy gracioso", declaró.

El internacional caboverdiano, que debutó con su selección el año pasado tras muchos años rechazando su llamada, se encuentra involucrado en proyecto sociales para ayudar a los más pequeños de Cabo Verde a desarrollarse a través del deporte. "Es como un club o una escuela que creé allí, en Cabo Verde, y que está llevando mi tío y algunos chicos de ahí. Quiero que los niños tengan ganas de demostrar o de tener un futuro", desgranó Tavares.

Por último, el baloncentista del Real Madrid destapó su gran pasión fuera de la chancha, su hijo: “Mi hijo es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque cada día que pasa, lo disfruto más. Nunca esperaba que iba a tener un sentimiento tan diferente por algo tan chiquitito. . Así que, es algo increíble y que disfruto cada día”.