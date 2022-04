El crimen de Villaverde fue una venganza pero no relacionada con la reyerta de la semana pasada en el distrito

MADRID, 28

El crimen registrado ayer en Villaverde fue una venganza de 'trinitarios' contra la banda rival de la víctima, Dominican Don't Play, por algún incidente anterior, pero no relacionado con la reyerta de una semana antes en el mismo distrito ni con ningún otro hecho conocido.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tras asistir esta tarde a la reunión de la Junta de Seguridad del madrileño distrito de Usera. Por tanto, pese a lo que se pensaba, estos hechos no tienen que ver con los sucesos del día 20 en la calle Cifuentes, en la que tres jóvenes resultaron heridos por cuchilladas de pandilleros y otros dos acabaron detenidos.

Respecto a la investigación, González ha indicado que los autores de esta emboscada, en la que falleció ayer un joven español de 18 años, iban completamente encapuchados, por lo que está siendo "muy difícil" reconocer e identificarles y por ello de momento no hay detenidos y no se sabe si son menores. "Son gente joven, que cada vez entran y salen antes de las bandas. El 40% son menores, algo que complica más las investigaciones porque no tienen identificación y no podemos seguir sus pasos fácilmente", ha reconocido.

No obstante, la delegada del Gobierno en Madrid desea que pronto haya detenidos, ya que la Policía ha hecho una requisa de la casa de la víctima y han encontrado armas e informaciones "que nos darán una foto completa de lo sucedido".

"Desde que pasó ayer este asesinato en todo momento la prioridad de la Jefatura es la de trabajar en todo momento para esclarecerlo y que los autores o autor acaben ante la Justicia. Delegación y Policía Nacional no hace otra cosa que estar pendiente de este tipo de actuación. Lo lamento en el alma. Y espero que la Policía los encuentre cuanto antes y todos poder dormir cuanto antes", ha recalcado.

BALANCE DEL PLAN ANTIBANDAS

Para ello hoy en la Jefatura Superior de la Policía de Madrid se han reunido todos los comisarios de los tres municipios y los diez distritos en el que está implantado más intensamente el Plan Antibandas que se puso en marcha el 10 de febrero "para ver cuánto antes qué se puede hacer".

"Eso sí, no vamos a aumentar efectivos, porque ese plan ya lo rediseñamos en febrero y estamos dando el máximo de las posibilidades" ha indicado, González, que ha querido "reconocer a los más de 500 agentes que se dejen la vida desde hace meses, que están teniendo constante vigilancia".

En ese punto, ha dado el balance actualizado hasta el domingo incluido del Plan Antibandas, que recoge 35.339 identificados, 329 detenidos, 136 armas y 1.200 actas por drogas. Unas identificaciones que, según ha señalado la representante del Gobierno central en Madrid, "están viniendo muy bien para abrir nuevas vías de investigación".

No obstante, González ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo actúan alarma sociales, "cuando previamente han fracasado la integración social, los servicios sociales, o el ocio y deporte que se están dando a los jóvenes". Y espera que la comisión de estudio aprobada por la Asamblea "mire en qué situación hemos que mejorar.

"Tenemos un fenómeno en el cual hay que analizar cuál es la situación real de por qué hay niños que con 13 o 14 años están en una banda. Por eso es tan importante lo que se está haciendo en Usera y donde sabemos dónde hay movimiento de bandas, que es el Plan Director, que actúa de raíz, donde te explican qué es una banda, cómo capta y dónde te conduce. Estoy cansada de decir a todos los padres que cualquier cosa rara que vean que lo digan, al igual que los padres. Las bandas no son un juego y conduce, como acabamos de ver, a la muerte", ha concluido la delegada.