Franco visita en Santo Domingo escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid

Madrid, 28 abr.- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, visitó este jueves las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid y la Congregación Salesiana en Santo Domingo, donde se atiende a 200 menores en riesgo de exclusión.

El secretario de Estado acudió a la escuela sociodeportiva de Hainamosa, donde se encuentran niñas y niños, con una edad entre los 6 y 17 años con los que se trabaja la inclusión "social y educacional" mediante la practica del fútbol y el baloncesto.

Junto a José Manuel Franco estuvieron en la visita el viceministro de Deportes de la República Domincana, Franklin de la Mota, y el embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández, así como de representantes de la AECID, Mapfre-BHD en representación de la Fundación Mapfre (entidad que financia el proyecto), la Fundación Real Madrid y la Fundación Salesianos-DonBosco, detalla la nota de prensa del CSD.

“El de hoy es el acto más emotivo que he tenido en mi vida política, no se me va a olvidar en la vida”, señaló el presidente del CSD tras la visita.

José Manuel Franco destacó “la mirada llena de ilusión, esperanza y agradecimiento” de los menores de la escuela, así como su “deseo de salir de situaciones difíciles”.