Javier Cámara vuelve al teatro con "Los farsantes", sátira que está "gozando"

Madrid, 27 abr.- "Los farsantes", una sátira que reflexiona sobre el éxito y el fracaso en las artes escénicas, llega este viernes al Teatro María Guerrero con un elenco encabezado por el actor Javier Cámara, que tras doce años sin pisar las tablas lo está "gozando" junto a Barbara Lennie, Francesco Carril y Nuria Mencía.

"Volver al teatro ha sido 'reaprender' algo y además muy bien acompañado", ha dicho este miércoles en rueda de prensa Javier Cámara, que dice sentirse ante el estreno "excitado" y "con nervios".

"Siento alegría por dentro, estoy feliz, me lo estoy gozando", ha añadido Cámara, que en la presentación ha compartido protagonismo con Lennie, Carril, y Mencía, además del autor y director de la obra, Pablo Remón, y del Centro Dramático Nacional (CDN), Alfredo Sanzol.

"Ha sido un proceso curativo", ha afirmado Cámara, quien reconoce que en esta comedia se ha encontrado con "tres primeros violines muy afinados de una orquesta importante".

Añade que desde el primer momento confió "plenamente" en el director. Aún sin conocer el texto, quiso hacerlo y fue "a ciegas", con unos ensayos que han sido un regalo, "vengo de un mundo donde no se ensaya", ha subrayado.

La Sala principal del Teatro Valle-Inclán acoge la pieza de Remón, quien la califica como "fiesta del teatro, una especie de río que pasa por el humor, la emoción".

Es una comedia donde solo cuatro actores viajan por decenas de personajes, espacios y tiempos. Una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual, a la vez que una reflexión sobre el éxito, el fracaso y los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella.

"No quiero desvelar el argumento porque es lo de menos", dice Remón, quien asegura que "es mas la sensación del viaje cuando pasas por esa obra".

El dramaturgo despliega una obra por capítulos, de una estructura más próxima a la novela que al teatro. "Son varias obras en una", reconoce Remón, quien cuenta que la ha escrito para estos actores: "no me hubiera atrevido a escribir cosas que he escrito aquí si no hubiera contado con ellos".

El resultado es una comedia de tono satírico donde el Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 aborda cuestiones comunes al mundo del cine, del teatro y del audiovisual.

Por debajo del humor hilarante de muchos de estos episodios, el director va entretejiendo un trasfondo de preguntas que le inquietan "sobre los sueños que tenemos, sobre el triunfo y el fracaso, y sobre los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella", ha dicho.

Su intención era "alimentar a estos actores con tanto potencial", añade Remón, quien señala que quería "llevarlos a sitios variados, extremos y emocionantes".

Ha sido preparada como cuando se organiza un menú en casa para varios invitados, "despliegas en la mesa un montón de cosas por si algo no gusta, se pueda escoger otra cosa", cuenta el director.

"Esta obra me abre la posibilidad de abordar un mundo mucho mas luminoso, lúdico, más vital y festivo de lo que vengo acostumbrada de hacer", ha dicho por su parte la actriz Bárbara Lennie quien cuenta que "Pablo me ha abierto un lugar para experimentar, una oportunidad muy importante".

"Es un texto amoroso sobre el oficio, nos reímos del oficio desde el más profundo respeto", apunta Bárbara Lennie, quien ya ha trabajado a las órdenes de Remón.

Los actores Francesco Carril y Nuria Mencía, que completan el reparto, reconocen que cuarenta y cinco días de ensayos se han convertido en un viaje muy provechoso, en el que se han "alimentado unos de otros".