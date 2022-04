Badosa: "Ser la número dos es una presión, pero... ¡menudo problema!"

Madrid, 27 abr.- Paula Badosa, máxima favorita del torneo de Madrid, estrena en esta cita su condición de número dos del tenis mundial, una situación que la somete a una presión con la que se siente cómoda: "¡Menudo problema"!, ironizó en la víspera de su debut en la Caja Mágica.

"Es totalmente distinto estar 70 a estar número 2", admitió la jugadora española. "Tienes la presión, juegas como favorita, las rivales juegan más sueltas. Es todo muy diferente. Es una presión, pero... ¡menudo problema!", añadió.

"Serena Williams dijo que la presión es un privilegio y estoy de acuerdo. Aunque tienes que aprender a gestionarlo, porque en mi caso ha ido todo muy rápido: de unos meses para otro top 10, ahora dos del mundo... Tengo que asimilarlo poco a poco", afirmó Badosa, que ascendió al número dos mundial esta semana.

Disputará el Mutua Madrid Open como máxima favorita, al retirarse este miércoles por lesión la primera cabeza de serie y número uno mundial, la polaca Iga Swiatek. Un imprevisto en el que Badosa no piensa horas antes de saltar a la central.

"Swiatek estaba en el otro lado y me la hubiera encontrado en la final. Para llegar hasta allí tengo muchos partidos que son como una final. Tengo que mirar por mi lado, que es muy duro. Ojalá tenga el problema de estar en la final", dijo.

Badosa subrayó que siempre le ha gustado jugar en la pista central de Madrid y tiene "muchas ganas de empezar ahí mañana" en lo que definió como "un partido muy complicado" ante la rusa Veronika Kurdemetova, que la ha ganado tres de las cuatro veces que han jugado, aunque la española se impuso en la última ocasión, en cuartos del pasado torneo de Indian Wells.

"Es una sacadora muy agresiva, que me va a deja poco tiempo para jugar, y voy a tener que adaptarme rápido a las condiciones. A ver si entre yo, el equipo y la gente sacamos un partido así, porque va a ser muy complicado", insistió tras su entrenamiento matinal.

Badosa considera que tiene ante sí "un cuadro muy, muy duro", con posibles rivales como la rumana Simona Halep, la tunecina Ons Jabeur y la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título.

"Me gustaría que fuera diferente, pero es lo que me ha tocado. Desde el principio voy a tener partidos muy duros, pero estoy preparada. Vengo jugando muchos partidos y tengo muchas ganas de jugar en casa", indicó. Le habría gustado "tener un día o dos más de entrenos", porque llegó a Madrid hace apenas 48 horas, "y aquí las condiciones son muy diferentes y hay que adaptarse".

Badosa disputó el torneo de Madrid en 2021 como jugadora invitada y alcanzó las semifinales, un hito en su carrera que ahora contempla como el comienzo de su ascenso hacia la cumbre del tenis.

"Este torneo me empujó mucho, me dio ese extra de confianza. Dos semanas antes había ganado a Ashleigh Barty y pensé que, si ganaba a la número uno, podía ganar a cualquiera. No sé si es verdad o mentira, pero mentalmente te lo crees. Y jugar bien en casa me dio muchísima confianza y mi carrera empezó a ir para arriba", aseguró.

"Siempre lo había dicho, incluso cuando no estaba ni entre las mejores 50: quería ser una de las mejores del mundo", afirmó. "Y una pequeña parte de mí siempre ha pensado que podría conseguirlo. He pasado procesos muy duros y en esos momentos no veía nada, pero siempre he soñado a lo grande y eso me hace ser la tenista que soy: una jugadora valiente a la que le igual la rival con la que va a competir", apuntó.