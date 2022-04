Galapagar.- El convoy solidario del Ayuntamiento y la Asociación Bomberos traslada a 46 ucranianos a España

MADRID, 27

El convoy solidario del Ayuntamiento de Galapagar y la Asociación bomberos Ayudan ha trasladado a 46 ucranianos a España, un viaje de cinco días que ha conseguido ayudar a quince familias, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El vehículo partió el pasado día 19 con destino a Cracovia para llevar comida y artículos de primera necesidad y recoger a personas ucranianas refugiadas en la ciudad polaca. Tras su llegada, organizaron el traslado de las familias ucranianas allí refugiadas.

Ese mismo día, regresaba el convoy con 49 personas ucranianas, de las cuales una familia de tres se quedó en Dormund. De esta forma, llegaban el pasado sábado las 46 restantes, quienes ya están en sus casas de acogida en puntos como Lérida, Azuqueca, Fuenlabrada, Madrid, Tarragona, Torrejón, Vigo, Pozuelo, Las Palmas, A Coruña, Zaragoza, Segovia y Galapagar.

El alcalde, Alberto Gómez, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mercedes Nuño, han sido "el enlace" con la Asociación Bomberos Ayudan en España, quienes a su vez iban pasando la información y documentación al Ministerio, Cruz Roja y CAR (Centro de Atención a Refugiados) de Pozuelo.

"Ha sido un viaje en el que he hecho lo que me gustaría que hiciesen por mí, desde mi posición privilegiada, y sin duda una experiencia de vida que jamás tendría que haberse dado, en la que he tenido la suerte de coincidir con grandes personas, los bomberos Santi, Miguel y Paco, las dos traductoras Sasa y Nas, los voluntarios galapagueños Pepe, Luna y Juaco, los conductores Pedro y Aris", ha explicado la concejala, Mercedes Nuño.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que la situación "es dramática" y que desde el Ayuntamiento "han puesto su granito de arena para hacer lo correcto". "La sensación que nos deja el viaje es de mucha satisfacción, traer a madres solas con hijos y sacarles del horror que estaban viviendo", ha indicado.