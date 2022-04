El convoy solidario organizado por el Ayuntamiento de Galapagar y la asociación Bomberos Ayudan traslada a España a 46 personas refugiadas de Ucrania

Archivado en:

El convoy solidario organizado por el Ayuntamiento de Galapagar y la asociación bomberos Ayudan partió el pasado día 19 de abril con destino a Cracovia con el objetivo de llevar comida y artículos de primera necesidad y recoger a personas ucranianas refugiadas en la ciudad polaca.

El convoy llegó a Cracovia la madrugada del jueves, donde descargaron todo el material que fue donado por la ciudadanía, y donde organizaron el traslado de las familias ucranianas allí refugiadas. Alberto Gómez, alcalde del Ayuntamiento de Galapagar, y Mercedes Nuño, concejala de Seguridad Ciudadana, fueron enlace con la asociación Bomberos Ayudan en España, quienes a su vez iban pasando la información y documentación al Ministerio, Cruz Roja y CAR (Centro de Atención a Refugiados) de Pozuelo. Mercedes Nuño, por su parte, realizó la recepción de estas personas junto a las traductoras que viajaron en el convoy.

Ese mismo día partían de Cracovia con 49 personas ucranianas, de las cuales una familia de tres se quedó en Dormund con familiares, y llegaban el sábado por la tarde con las 46 restantes, seis personas solas y quince familias con un total de 19 menores, quienes ya están llegando a sus casas de acogida, muchos de ellos de familiares directos, en puntos como Lérida, Azuqueca, Fuenlabrada, Madrid, Tarragona, Torrejón, Vigo, Pozuelo, Las Palmas, A Coruña, Zaragoza, Segovia y Galapagar.

Al ser un convoy humanitario, en cada uno de los peajes tenían que hablar con los mismos y entregar la documentación necesaria para la exención del pago en francés, alemán y polaco, organizándose entre todos para poder hacerlo según el idioma que dominaban y la documentación exigida.

La concejala, Mercedes Nuño, declara que “por mi parte ha sido un viaje en el que he hecho lo que me gustaría que hiciesen por mí desde mi posición privilegiada, y sin duda una experiencia de vida, que jamás tendría que haberse dado, en la que he tenido la suerte de coincidir con grandes personas, los bomberos Santi, Miguel y Paco, las dos traductoras Sasa y Nas, los voluntarios galapagueños Pepe, Luna y Juaco, los conductores Pedro y Aris, y cómo olvidarme de los que desde la sombra han coordinado todo a la perfección para albergar a estas familias en España, los trabajadores de este Ayuntamiento que han hecho los trámites necesarios, y los miembros de la Asociación Bomberos Ayudan que día y noche han estado conectados para cualquier cuestión y siguen trabajando en el seguimiento de recepción en España de estas familias”. “Sin el esfuerzo de cada uno no hubiera sido posible traer a nuestro gran país a estas familias que huyen de una guerra sin sentido, cinco días con sus cinco noches sin descanso para ayudar a nuestros vecinos”, finaliza Nuño.

El alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, por su parte, declara que “la sensación que nos deja el viaje es de mucha satisfacción, traer a madres solas con hijos y sacarles del horror que estaban viviendo”, “la situación es dramática, y desde el Ayuntamiento de Galapagar hemos puesto nuestro granito de arena y creo que hemos hecho lo correcto y nos sentimos muy orgullosos de haber participado en este convoy”.

