García Montero rememora la pasión rojiblanca de Almudena Grandes

Madrid, 26 abr.- "A Almudena le gustaba contar que su origen como escritora se debía a los partidos del Atleti", recordó Luis García Montero, esposo de Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre, durante el foro 'Cultura en Rojo y Blanco' que glosó la pasión rojiblanca de la autora en el Wanda Metropolitano.

Desde ese origen rojiblanco, transmitido por sus dos abuelos, a una forma de vivir la pasión por el club rojiblanco que provocaba que tuvieran que ver los encuentros en lugares diferentes -García Montero es seguidor del Real Madrid- hasta cómo mantuvo esa pasión incluso en los últimos días en el hospital, el poeta compartió recuerdos de su esposa con los editores Chus Visor y Ángeles Aguilera, el guionista Javier Olivares y el periodista Julio Ruiz.

"Ella cuando contaba sus orígenes como escritora le gustaba contar que se debían a los partidos del Atleti. Los domingos el padre la llevaba con los abuelos, y para que los niños no molestaran le daban papel y bolígrafo para que dibujara. Ella decía que no sabía dibujar y por eso decidió escribir alguna cosa. Eso le hizo inventarse algún cuento, aficionarse por la imaginación y la escritura, que tiene que ver con su amor por la lectura", relató García Montero.

No pudo evitar la emoción el director del Instituto Cervantes al recordar a Grandes como alguien "muy, muy del Atleti", tanto que García Montero, granadinista pero también madridista, tuvo no pocas situaciones complicadas por esa rivalidad deportiva.

"Era difícil ver el partido en la misma habitación con ella", recordó el poeta, que también admitió que pierde los papeles al ver un partido. "Pero dura eso, la grandeza del fútbol es que uno se apasiona, se emociona, naufraga, pero dura un tiempo que es compatible con la cosas importantes de la vida", agregó.

Se unió a esas memorias Ángeles Aguilera, editora de Planeta y amiga de la escritora. "Yo soy del Madrid y nunca discutíamos de fútbol, porque era irracionalmente del Atleti", recordó. "Para ella el Atleti estaba vinculado a la familia en todos los sentidos, los abuelos, los hermanos y los hijos... Lo raro es que ligara con Luis", bromeó.

"Almudena hablaba de otro concierto, de otra justicia, de no confundir valor y precio, y de esa sensación de que no hay que ganar como sea, sino que hay que ganar bien", reivindicó el guionista y director de series de televisión Javier Olivares.

Grandes era "defensora entusiasta" del 'Cholo', el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone y fue parte activa de anteriores ediciones de 'Cultura en Rojo y Blanco', el encuentro anual que explora los vínculos entre la cultura y la afición al Atlético de Madrid y que este martes se celebró coincidiendo con el 119 aniversario de la fundación del club. "Hasta hace nada, Almudena era parte de la organización de estas jornadas", rememoró Julio Ruiz.

Una pasión que la acompañó hasta el último momento. "Cuando estaba muy malita, de las pocas cosas que hacía con ilusión era ver los partidos, incluso en el hospital en el ordenador los veía con la bufanda", reveló Ángeles Aguilera.

Tras su fallecimiento, el Atlético le dedicó un emotivo minuto de silencio, el 4 de diciembre en el partido contra el Mallorca.

"Tengo que confesar que uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue cuando guardásteis un minuto de silencio por Almudena, porque sé lo raro que es el silencio en un campo de fútbol. Me puse a llorar. No tuve fuerzas para ir, pero estaba viendo el partido en casa. No he visto nunca un respeto y una emoción en un campo de fútbol como en ese minuto", señaló García Montero.

Un agradecimiento que estuvo precedido de un texto de la propia Grandes que bien resume su sentir rojiblanco. "Yo no elegí, pero las rayas rojiblancas ensanchan mi corazón. Nosotros los colchoneros no somos del Atleti, nosotros los indios somos el Atleti", se leyó en un recitado acompañado por el himno del conjunto rojiblanco interpretado al violín, en una tarde de homenaje a la reconocida escritora y apasionada rojiblanca en el Wanda Metropolitano.