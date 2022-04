El Real Madrid sale con Rodrygo y Valverde; el City sale con Stones

Mánchester, 26 abr.- El Real Madrid saldrá con Rodrygo y Fede Valverde de titulares al partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City, que saldrá con John Stones en el lateral derecho.

Carlo Ancelotti, que tenía la duda de jugar con tres delanteros, apostando por Rodrygo, o con un centrocampista más, como Eduardo Camavinga, se decantó por la opción del brasileño, ante los problemas físicos de Casemiro. El centrocampista empezará desde el banquillo.

El Madrid saldrá de inicio con Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Por parte del Manchester City, Pep Guardiola no podrá contar con Kyle Walker, que no ha entrado en la convocatoria y que con éste se perderá los últimos cuatro encuentros del equipo, pero sí con John Stones, quien, pese a no jugar el fin de semana, entrará en el lateral derecho.

De este modo, el City jugará de inicio con Ederson; Stones, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Gabriel Jesus, Mahrez y Foden.