Almeida respalda “total y absolutamente” la negociación de Elena Collado

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado este martes que la oposición trate de “señalar” y “manchar” a una persona “admirable” como Elena Collado, cuya negociación en los contratos del caso de las mascarillas ha respaldado “total y absolutamente” porque está seguro de que la funcionaria tuvo la “convicción” de que era la mejor oferta por la calidad de material y el tiempo de llegada.

Almeida se ha referido a la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento, la persona encargada de gestionar las compras de material sanitario, en el pleno extraordinario convocado a petición de Más Madrid para abordar el caso de las mascarillas, donde ha asegurado que antes de que "se vayan" de la Corporación Elena Collado o Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda, se va él.

Ha avisado a la oposición, a aquellos que piensan pedir la imputación de la coordinadora general de Presupuestos por malversación de caudales públicos, que desde el Gobierno municipal se ejercerán todas las acciones legales para salvaguardar el honor de Elena Collado si hacen "una denuncia falsa, de carácter político".

El alcalde, que ha vuelto a recalcar que en las diligencias la Fiscalía “exonera” de “cualquier tipo de responsabilidad” al Ayuntamiento y su personal, ha lamentado "profundamente" por el "conjunto de los madrileños" que seis millones de euros hayan acabado en el "bolsillo" de estos dos "personajes".

Esto ha dicho Almeida en último término en una comparecencia que ha querido iniciar poniendo en contexto los hechos, en los albores de la pandemia del coronavirus, cuando el Gobierno central “nos decía que no iba a haber más de uno o dos casos”.

El Ayuntamiento tuvo que conseguir material cuando es una institución que “no tiene prácticamente ninguna competencia en materia de sanidad” y, por tanto, “muy difícilmente podía acceder al conocimiento preciso y adecuado de la tramitación de contratos de adquisición de productos sanitarios”.

“Ese era el contexto en el que en aquel momento nos movíamos y conviene no olvidarlo”, ha manifestado el regidor, quien ha hecho hincapié en que “tuvimos que negociar en condiciones que son del todo ajenas al funcionamiento ordinario de una administración”.

En cuanto a la tramitación de los contratos y cómo se accedió a ellos, Almeida ha dicho que la oposición “insiste machaconamente” en su familiar y “en tratar de manchar su nombre”, pero su primo “únicamente facilita una dirección de correo electrónico”.

“Ha quedado acreditado por la investigación de la Fiscalía que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y además ha quedado acreditado, y no hay ningún género de duda, que, por supuesto, no conocía de nada a Luis Medina. Lo único que hizo fue, a través de una conocida común, proporcionar una dirección electrónica pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid”, ha reiterado.

A partir de ahí se hizo la “negociación de ese contrato”, acomodándose “en todo momento” al real decreto que autorizó las contrataciones de emergencia, “sin que se haya denunciado irregularidad alguna a pesar de que ustedes traten de señalar y manchar a una persona admirable como Elena Collado, que lo único que hizo fue trabajar 24 horas al día 7 días a la semana para tratar que nuestros más de 10.000 servidores públicos pudieran salir a la calle con equipos de protección”.

“En ese momento decidimos hacer un convenio con la empresa de servicios funerarios”, ha seguido relatando Almeida, que también ha puesto el foco en que los contratos fueron aprobados en el consejo de administración de la empresa municipal y ha preguntado por qué no les pareció a los grupos "escandaloso" el precio entonces.

"No solo no dijeron nada del precio, sino que felicitaron a Elena Collado por haber podido cerrar ese contrato”, ha apostillado, y ha reiterado que se eligió a la empresa Leno porque “garantizaba material de calidad” y que estaría en Madrid en veinte días.

Almeida no tuvo "participación" en la negociación, pero ha respaldado total y absolutamente la negociación de Elena Collado.

"Que quede bien claro. Estoy seguro de que Elena Collado tuvo la convicción de que era la mejor oferta porque proporcionaba un millón de mascarillas cuya calidad no se ha discutido y proporcionaba que estuvieran en veinte días en la ciudad de Madrid”, ha añadido Almeida.

También ha recomendado a "todos aquellos que han pedido la imputación o que van a pedir la imputación de Elena Collado por malversación de caudales públicos" que "lean el tipo de denuncia falsa".

"Porque si la Fiscalía después de diecisiete meses ha descartado la malversación de caudales públicos y ustedes actúan en función de las diligencias instruidas por la Fiscalía están haciendo una utilización política y espuria de una querella, y eso se llama denuncia falsa. Y no duden ustedes que ejerceremos todas las acciones legales para salvaguardar el honor de Elena Collado si ustedes hacen una denuncia de carácter político", ha remachado.

Elena Collado está citada el próximo 9 de mayo ante el magistrado en calidad de testigo.