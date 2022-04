Zapatero considera que los criterios de la OMS sobre los casos de hepatitis aguda de origen desconocido son "laxos"

Archivado en:

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y de salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha indicado este martes que los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la alarma sobre los casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños son "demasiado laxos".

La OMS tiene contabilizados hasta el 21 de abril un total de 169 casos en 11 países de hepatitis aguda de origen desconocido en niños; unos 17 niños (aproximadamente el 10%) han necesitado un trasplante de hígado y se ha notificado al menos una muerte en Reino Unido.

En este sentido, el viceconsejero ha remarcado que los criterios que ha planteado la OMS en esta alarma son "demasiado laxos" porque incluye cualquier niño por debajo de 10 años que tenga la transaminasas por encima de 500 --una transaminasa sérica >500 Ul/L-- y no haya podido ser filiada la causa de la hepatitis.

"Eso es un saco en el que pueden entrar muchos casos de hepatitis y no todas son lo mismo", ha indicado Zapatero en declaraciones a 'Onda Madrid'. En concreto, en la Comunidad de Madrid se han registrado tres casos en hospitales, uno de los cuales precisó trasplante hepático. Uno de los niños residía en la región y los otros dos procedían de Valdepeñas (Ciudad Real) y Zaragoza.

"En todas las temporadas, años, siempre hay un porcentaje de hepatitis que podría encajar con estos criterios que ha puesto la OMS. Esto es una cosa que pasa todos los años. Lo que me llama la atención aquí es la necesidad de trasplante hepático en un porcentaje importante", ha indicado.

En cuanto a la causa, ha remarcado que aunque el adenovirus esté puesto a la cabeza como principal responsable "todavía ni la OMS ni ninguna institución se ha decantado porque esta sea la causa". "En principio llama la atención que un virus que en principio tiene poca agresividad dé un cuadro clínico como este", ha precisado.

En cualquier caso, ha llamado a continuar revisando los casos de hepatitis registrados en niños hay cosas que no encajan para echar la culpa al adenovirus, especialmente el serotipo 41, que ha aparecido en un 70% de los casos "pero no en todos"

De acuerdo con la información publicada por el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, los casos tienen entre 1 mes y 16 años de edad. Se han registrado casos en: Reino Unido (114), España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumanía (1) y Bélgica (1).

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia.

La mayoría de los casos no presentaban fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Según la información disponible actualmente, no se han identificado como factores los viajes internacionales o los vínculos con otros países.

Se han detectado adenovirus en al menos 74 casos, y del número de casos con información sobre pruebas moleculares, 18 se han identificado como F tipo 41. El SARS-CoV-2 se identificó en 20 casos de los que fueron sometidos a pruebas. Además, en 19 se detectó una coinfección de SARS-CoV-2 y adenovirus.

La OMS apunta que "todavía no está claro si se ha producido un aumento de los casos de hepatitis, o un aumento de la concienciación sobre los casos de hepatitis que se producen al ritmo esperado pero que no se detectan". "Aunque el adenovirus es una posible hipótesis, se está investigando el agente causante", precisan.

En Reino Unido, donde se han notificado la mayoría de los casos hasta la fecha, se ha observado un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (especialmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de COVID-19. Países Bajos también ha informado de un aumento simultáneo de la circulación de adenovirus.

Sin embargo, la OMS explica que "debido a la mejora de las pruebas de laboratorio para el adenovirus, esto podría representar la identificación de un resultado raro existente que se produce a niveles no detectados anteriormente y que ahora se reconoce debido al aumento de las pruebas".

La OMS detalla que aunque el adenovirus es actualmente una de las hipótesis como causa subyacente, "no explica totalmente la gravedad del cuadro clínico". "La infección por el adenovirus de tipo 41, el tipo de adenovirus implicado, no se había relacionado anteriormente con este tipo de presentación clínica", puntualizan.

Los adenovirus son patógenos comunes que suelen causar infecciones autolimitadas. Se transmiten de persona a persona y suelen causar enfermedades respiratorias, pero dependiendo del tipo, también pueden causar otras enfermedades como gastroenteritis (inflamación del estómago o los intestinos), conjuntivitis (ojo rojo) y cistitis (infección de la vejiga).

Hay más de 50 tipos de adenovirus inmunológicamente distintos que pueden causar infecciones en los seres humanos. El adenovirus de tipo 41 suele presentarse con diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados de síntomas respiratorios. Aunque se han notificado casos de hepatitis en niños inmunodeprimidos con infección por adenovirus, no se sabe que el adenovirus de tipo 41 sea una causa de hepatitis en niños por lo demás sanos.