Vox defiende que la funeraria autorizó compra de material para "salvar vidas"

Vox ha defendido que al inicio de la pandemia el Ayuntamiento de Madrid autorizase a través de la funeraria municipal la compra de material sanitario, en lo que ha dado lugar al "caso mascarillas" por presunta estafa, porque en aquel momento "lo importante era salvar vidas"; aunque subraya que en ningún caso se pensó que ello daría lugar a "presuntas comisiones ilegales, blanqueos de capitales o malversaciones de fondos".

Así se ha manifestado el concejal de Vox Pedro Fernández en el pleno extraordinario que se celebra esta mañana para abordar el presunto cobro de comisiones irregulares por parte de Luceño y Medina, y para que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), dé explicaciones sobre la contratación de material sanitario a través de la funeraria municipal.

Fernández ha defendido que los consejeros de la funeraria “indudablemente hicieron lo correcto” al votar a favor de las operaciones de compra a través de esa entidad, y ha pedido que se tengan en cuenta “las circunstancias que se estaban viviendo, la información que había y que lo prioritario era salvar vidas”.

“Comprendimos que no había un modo mejor”, ha aseverado el edil de Vox que, no obstante, ha matizado que su voto a favor de aquellas transacciones “por supuesto no suponía validar ni supuestas comisiones ilegales, ni blanqueos de capitales, ni malversaciones de fondos, ni falsedades documentales, ni alzamientos de bienes”.

Por otro lado, el edil de Vox ha apuntado que “a día de hoy” no cabe exigir responsabilidades políticas al Gobierno de Cibeles porque de momento los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño son “los únicos investigados”, mientras que el Ayuntamiento es “un perjudicado”.

Y ha criticado, por todo ello, que los líderes de la izquierda –“los de la demagogia”- estén “utilizando” este caso “para hacer política, incluso cuando se trata de situaciones tan extremas como las que se vivieron en aquel confinamiento”, donde no actuar hubiera significado “dejar sin protección a los profesionales” que lo precisaban.

Fernández ha concluido enumerando las dos "enseñanzas" que se pueden extraer de este caso: que en el futuro se debe aportar más información de los contratos de emergencia, y que en Madrid “sobran los Luceños y los Medinas”, a los que ha tildado de “personajes inmorales que se aprovechan y no les importa jugar con la vida de la gente, si pueden obtener una buena comisión”.

“Deberían tener prohibida la entrada en este Ayuntamiento y la contratación con este Consistorio, para proteger a los intermediarios honrados”, ha expresado.