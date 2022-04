Ancelotti: "Nunca pensé que podía volver"

Madrid, 25 abr.- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confesó que "nunca" pensó que podía vivir una segunda etapa en el club blanco, y aseguró que a su regreso ha encontrado a un presidente "más tranquilo y equilibrado" por la idea que tiene Florentino Pérez para el futuro del club.

"Soy consciente de que entreno al club más importante del mundo. La exigencia es muy alta y la crítica es normal, tengo que aceptarla. Después de Nápoles y Everton volver al Madrid ha sido especial. Nunca pensé que podía volver un día. Lo disfruto", confesó en 'Universo Valdano' en Vamos.

Para 'Carletto', la conquista de la décima Copa de Europa y ese gol clave de Sergio Ramos que quitó el título de las manos del Atlético de Madrid es la razón por la que se pensó en él cuando se cerró la segunda etapa de Zinedine Zidane.

"Si estoy aquí es porque Sergio Ramos marcó ese gol. Fue fantástico y espectacular. Estoy lleno de orgullo por entrenar al Real Madrid, no solo por el éxito de la décima. Es algo especial como con el Milan para mí. Me siento querido en el ambiente que me rodea, por el club y el presidente", reconoció.

Y valoró a la figura del máximo mandatario del club. "Florentino es un aficionado desde pequeño que manda en el club y lo ha manejado muy bien porque el éxito que ha tenido no lo tuvo ningún presidente. Junto a Berlusconi son los dos presidentes que siempre voy a tener en el corazón".

"En esta segunda etapa Florentino es mucho más tranquilo y equilibrado por lo que fue capaz de lograr y por la idea que tiene para el futuro del club. Es un equipo que nunca para, tienes que celebrar con prisa porque aquí no te puedes detener. Siempre hay que mirar adelante. No hay orgullo si la cosa no sale bien. Se lleva tan mal con la derrota que por eso es el club que más ha ganado", definió.

En esa cara de presidente aficionado posicionó Ancelotti a Florentino Pérez tras reconocer que hay otro tipo de mandatario como vivió en el Chelsea con Roman Abramovich. "Hay presidentes aficionados o directores de negocios. Yo prefiero a los aficionados porque la estructura del club es parecido a una familia. Prefiero trabajar en una familia que en una industria".

Bromeó Carlo con lo que desea ser cuando se retire de los banquillos. "Me gustaría ser profesor universitario de fútbol para hacer examen a los que opinan de fútbol". Y mostró máximo respeto a la crítica que entiende va con su cargo en el Real Madrid.

"Disfruto el día a día de un club, no con una selección. Disfruto del ambiente con los jugadores, de los entrenamientos, preparar los partidos. Mi trabajo no es un sacrificio. No tengo obsesión con el fútbol. Es mi pasión pero intento manejar las cosas de la manera más simple posible porque el fútbol para mí no es complicado y la estrategia tampoco. Hay dos aspectos, defender y atacar"

Por eso, defiende Ancelotti que puede "dar más" a sus jugadores "en lo defensivo que es organización" que en la fase ofensiva que "es talento y creatividad". Y defendió que hay cosas que ocurren que él no puede enseñar, como el centro de exterior de Luka Modric ante el Chelsea que resucitó al equipo en la última eliminatoria europea.

"para ese pase de Modric no tengo que decirle nada ni puedo enseñar a Karim dónde debe meterse en el punto de penalti. Ellos me enseñan a mí" subraya.