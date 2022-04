Martínez-Almeida lamenta que "la misma conducta se enjuicia de forma diferente" si quien la comete es de izquierdas

Archivado en:

"A mí me parece que desgraciadamente la misma conducta se enjuicia de forma diferente, si la comete una persona de izquierdas o si la comete otra persona que tiene cualquier ideología. Nos hemos acostumbrado a una izquierda que chapotea en el fango, y desgraciadamente para buena parte de la izquierda los delitos no se atribuyen por conducta, sino que se juzgan por ideología", ha afeado requerido por el juicio contra los empresarios Medina y Luceño.

Martínez-Almeida ha recordado que hoy se sientan en el banquillo de los acusados los exconcejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer durante el mandato de Manuela Carmena acusados de la presunta comisión de un delito de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos sobre el convenio para la celebración del Open de tenis durante la Alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón.

Para el regidor madrileño, la diferencia en el tratamiento de ambos casos por parte de la izquierda "es sangrante" porque "hay dos personas que se sientan en el banquillo de los acusados, dos personas que declaran como imputados por estafar al Ayuntamiento" y dos miembros del antiguo Gobierno municipal que van a juicio.

En este punto ha reprochado que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pese a que "ha hablado todos los días durante 20, 25 días", no "se le ha escuchado" hacer alusión al juicio al que hoy se enfrentan Mato y Mayer, que "se sientan en el banquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

"Compartió Gobierno con ellos y ahora se les abre juicio oral. Dos miembros de su gobierno se sientan en el banquillo, ¿han escuchado pedir responsabilidad a Manuela Carmena o así misma porque dos concejales de su Gobierno se sientan en el banquillo? Los mismos que exigen que nos vayamos todos, son los que callan cuando dos compañeros suyos se sientan en el banquillo de los acusados", ha afeado.

Ha recordado que Maestre dijo que este juicio era "una maniobra orquestada contra el gobierno de Más Madrid". "¿Sigue pensando que esto es una maniobra orquestada por poderes mediáticos, políticos y judiciales contra el Gobierno de Carmena o va a asumir alguna responsabilidad?", ha lanzado.

Y es que, a juicio del regidor la izquierda "chapotea en el fango y grita a los demás lo que calla sobre sí mismo". "Los delitos no se atribuyen por conducta, sino que se juzgan por la ideología, según la izquierda", ha lamentado.

"QUIEN NO HA HECHO NADA, NO TEME NADA"

En relación al caso mascarillas, el regidor ha reiterado que no teme "nada". "¿Alguien piensa que si el fiscal que ha instruido 17 meses pensara que podría tener responsabilidad no me hubiera llamado a declarar? Entre la izquierda y el fiscal y su instrucción, me quedo con el fiscal", ha apuntado.

Espera que "se aclare todo, y si hay sentencia condenatoria, se recuperará hasta el último euro". "Si se declara la estafa, pondremos todos los medios para recuperar hasta el último céntimo. La instrucción se inició hace más de 18 meses, y durante 17 meses se ha investigado y se ha exonerado a cualquier persona que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y al propio Consistorio", ha finalizado.