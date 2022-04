El asesor de la Junta de Usera niega la reunión con un detective en el hotel Wellington

Archivado en:

Francisco Javier Muñoz, asesor de la concejala Loreto Sordo, ha afirmado este lunes que nunca se reunió con el detective Julio Gutiez en el hotel Wellington ni con “ningún” profesional de esta características, ni tampoco con alguna agencia que ofrezca estos servicios.

Así lo ha asegurado Muñoz en la sexta comisión de la comisión de investigación sobre el presunto intento de espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que Muñoz ha descartado cualquier implicación en los hechos ni encuentro en ese sentido.

Muñoz se refiere a una información periodística del diario ABC en la que se afirma que una persona que se presentó como Javier Muñoz y vinculada al Ayuntamiento se reunió con el detective Julio Gutiez en el hotel Wellington para encargar, supuestamente, un espionaje al hermano de la jefa del ejecutivo regional madrileño.

“Nunca he estado en el hotel Wellington, nunca me he reunido con ningún detectivo, nunca he llamado a una agencia de detectives”, ha aseverado Muñoz, que también ha concretado que “nunca” se ha sentido identificado en esa información, en tanto que únicamente es “un nombre y apellido que es igual que el mío”.

El asesor se ha defendido alegando que la información de ABC hace referencia a un “joven de 30 años alto, moreno”, que se presenta con un nombre “que no corresponde” con el que figura en su DNI, y ha subrayado que no conoce a Gutiez más allá de lo que se ha publicado en los medios.

También ha señalado que conoce al excoordinador general de Alcaldía, Ángel Carromero, por coincidir en “actos electorales”, pero nada más allá, y ha incidido en que no tiene trato frecuente con los asesores de Sordo en Moncloa-Aravaca, en tanto que su área de trabajo se limita a Usera.

SORDO NO TUVO CONOCIMIENTO DE LA SUPUESTA INVESTIGACIÓN INTERNA EN LA EMVS

Por su parte, la concejala presidenta de los distritos de Usera y Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo (PP), ha asegurado que no tuvo conocimiento de la supuesta investigación interna que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo haber realizado en el seno de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo (EMVS) para dilucidar si se intentó espiar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sordo, afiliada al PP desde hace 10 años y “amiga personal” de Ángel Carromero, así como de Almeida y el exlíder del PP, Pablo Casado, ha contado que el alcalde convocó, el pasado 17 de enero, a los concejales del grupo municipal popular para dar las mismas explicaciones que dio, posteriormente, a los medios de comunicación, unos argumentos que le “convencieron”.

Sobre la dimisión de Carromero, la concejala ha asegurado que se enteró de ella a través de los medios de comunicación, al tiempo que ha afirmado conocer “la formalidad” por la que el vocal de Alcaldía, Javier Segura Fayos, gestionó la firma del excoordinador general de Alcaldía para incluirla en su hoja de dimisión.

Además, la edil ha confirmado la versión de su asesor y ha afirmado que Muñoz nunca acudió a la reunión en el Wellington con el detective Julio Gutiez, al que tampoco conoce “más allá” de las informaciones periodísticas.

Tampoco conoce Sordo al exjefe de prensa de la EMVS, David Fernández, ni le llegó nunca "ningún rumor" del presunto espionaje.

También ha contado que conoció a Muñoz durante su etapa como concejal de Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Alcorcón, donde el hoy asesor era “funcionario de carrera allí”. Fue entonces cuando entablaron relación por la “sintonía profesional” y, tiempo después, decidió que le “encajaba” en Usera.